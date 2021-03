COVID-19 : premières vaccinations pour les pilotes F1

En ce mois de mars, la Formule 1 fait escale à Bahreïn pour près de trois semaines, avec trois journées d'essais de pré-saison ce week-end suivies, une quinzaine de jours plus tard, par le premier Grand Prix de la campagne 2021.

Le royaume de Bahreïn en a profité pour proposer à toutes les personnes du paddock de recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech contre le COVID-19 à cette occasion, les deux injections étant justement séparées de deux semaines – le Qatar a fait de même avec le MotoGP. La campagne de vaccination bahreïnie est jusqu'à présent un succès, le pays du Golfe étant le septième au monde à avoir le plus vacciné, avec 30,58 doses injectées pour 100 habitants.

L'on sait déjà que plusieurs pilotes ont saisi cette opportunité, notamment Sergio Pérez, qui avait été infecté en juillet 2020 et avait dû faire l'impasse sur les deux courses de Silverstone. "J'ai pris la décision de le prendre, car pour moi… Au Mexique, je ne sais pas quand je pourrai l'avoir", déplore le pilote Red Bull. "C'est très sympa de la part de Bahreïn de nous proposer ça. Bref, je l'ai pris, oui." Le Mexique, à ce jour, a injecté 2,95 doses pour 100 habitants.

"Pareil que Checo [Pérez]. Je l'ai pris", ajoute Carlos Sainz, qui n'a pas été testé positif pour l'instant. "Et je pense que c'était une excellente opportunité, je suis reconnaissant envers le gouvernement de Bahreïn de l'avoir proposé à tant de gens qui voyagent dans le monde entier. J'en suis content."

La question s'est davantage posée pour Lando Norris et Pierre Gasly, qui ont tous deux été contaminés en janvier. "En ce qui me concerne, la décision reste à prendre", révèle Norris, qui a par ailleurs insisté sur l'aspect privé de cette décision. "Pour l'instant, je suis en bonne santé et je m'en tiens à ça."

Gasly, quant à lui, semble suivre les directives du ministère français de la Santé, qui recommande d'attendre trois mois après les premiers symptômes pour se faire vacciner. "À la base, je comptais me faire vacciner à Dubaï [où il a passé une partie de la trêve hivernale, ndlr], mais après avoir contracté le virus, parce que j'ai des anticorps assez élevés actuellement, il faut que j'attende pendant une période de 90 jours", explique le pilote AlphaTauri à Motorsport.com. "J'en parlais hier avec Charles [Leclerc, également testé positif en janvier] : je pense que nous nous ferons probablement vacciner fin avril, ou en mai."

Propos recueillis par Luke Smith