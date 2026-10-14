Formule 1 GP de Singapour

Vasseur n'est "pas sûr" que Red Bull soit la meilleure équipe actuelle

Red Bull connaît un regain de forme en cette fin d'année 2026, Max Verstappen ayant remporté les deux derniers Grands Prix.

Ed Hardy Filip Cleeren

Publié: 14 oct. 2026, 07:30

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Le directeur de Ferrari, Frédéric Vasseur, a refusé de qualifier Red Bull de meilleure écurie actuelle de Formule 1, bien que Max Verstappen ait remporté les deux derniers Grands Prix en partant depuis la pole position.

Le quadruple champion du monde a décroché sa première victoire en 2026 grâce à une performance dominante en Malaisie, avant de s'imposer à la fois lors du sprint et du Grand Prix de Singapour une semaine plus tard.

Cela fait suite à l'introduction par Red Bull d'une importante mise à jour à Bakou, tandis que Verstappen enchaîne actuellement cinq podiums, ce qui place l'écurie à seulement sept points de McLaren, troisième du classement constructeurs, à six manches de la fin.

Mais Vasseur a avancé que ce regain de forme était caractéristique de cette saison, qui avait débuté par une série de six victoires consécutives de Mercedes, avant que Ferrari et McLaren ne comblent leur retard.

Les deux écuries ont remporté deux victoires chacune lors des manches européennes en milieu de saison, jusqu'à ce que Red Bull monte enfin sur la plus haute marche du podium, preuve que la hiérarchie a fluctué en raison de stratégies de développement différentes.

Ainsi, lorsqu'il a été interrogé par Motorsport.com pour savoir si Red Bull était "l'écurie à battre", Vasseur a répondu : "Je n'en suis pas sûr."

"Honnêtement, ils se débrouillent très bien, mais ce n'est pas l'équipe à battre. Si vous regardez McLaren et Mercedes, si vous observez depuis le début de la saison, Mercedes survolait le championnat, puis nous avons remporté deux courses, ensuite McLaren en a remporté deux, puis Red Bull en a remporté deux ou trois."

"Je pense que la situation évolue, car il arrive assez souvent que quatre équipes se disputent la tête ; je crois qu'hier, il y avait quatre équipes en moins de deux dixièmes."

"Cela signifie que si quelqu'un apporte des améliorations la semaine prochaine, le classement peut changer. Mais le plus important est de rester concentrés sur nous-mêmes, sans penser aux autres."

Photo de: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Les commentaires de Vasseur font suite aux déclarations de George Russell, pilote Mercedes, qui a affirmé que Red Bull était "l'équipe à battre", compte tenu du fait que les victoires de Verstappen ont été remportées sur deux circuits très différents.

Mais le patron de Ferrari, dont les pilotes Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont terminé respectivement deuxième et sixième dimanche, estime que la victoire de Verstappen à Singapour tient en grande partie au premier tour.

Le pilote Red Bull a en effet réussi à contenir Leclerc au premier virage et, les dépassements étant extrêmement difficiles sur le circuit urbain sinueux de Marina Bay, Verstappen a pu contrôler la course à partir de là.

Vasseur a ajouté : "Il était clair pour nous, même lorsque nous prenions un tour à des voitures, que dès que l'on se retrouvait à deux ou trois secondes derrière, on rencontrait davantage de difficultés."

"Cela s'est vu à chaque tour où nous prenions un tour à quelqu'un. Bien sûr, on perd du temps lorsqu'on double, mais même avant cela, lorsqu'on était à deux ou trois secondes derrière, c'était difficile."

"Cela signifie que la position au premier virage était déterminante."

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