Vasseur : "On ne voyait pas la pluie sur le radar"

Lors de l'arrivée de la pluie pendant la course du Grand Prix de Monaco 2023 de F1, les pilotes Ferrari ont été parmi les derniers concurrents restés en piste en gommes slicks. Cela a notamment contribué à ce que Carlos Sainz parte à la faute à Mirabeau et soit relégué derrière Charles Leclerc. Une fois les deux pilotes passés par les stands pour chausser les intermédiaires, au 55e tour, ils sont repartis respectivement huitième et sixième, et ont fini a ces positions.

S'exprimant sur le sujet pour Canal+, Frédéric Vasseur a révélé que l'intensité de la pluie avait quelque peu pris par surprise la Scuderia. "La course a été un peu compliquée", a-t-il commencé. "Le premier stint, en slicks, je pense qu’on n’était pas mal mais Carlos était bloqué derrière Ocon et je pense qu’il s’est un peu énervé, un peu impatienté, et puis on n’a pas réussi à le passer."

"On s’y attendait un petit peu, je pense qu’ici il ne faut pas imaginer, à moins d’avoir quatre secondes d’écart, doubler quelqu’un. Il n’y a pas eu beaucoup de dépassements. Et puis après, à un moment donné, [George] Russell nous a passés avec le pari qu’il a fait de rester en slicks et d’attendre la pluie. Mais nous, on ne voyait pas la pluie sur le radar… Personne ne la voyait."

C'est ensuite que Ferrari a tenté sa chance en maintenant ses deux pilotes en piste, notamment dans l'espoir que l'averse soit de courte durée mais aussi de bénéficier d'un éventuel Safety Car qui aurait permis un arrêt bien moins coûteux en temps.

"Et puis après, on a fait un petit pari en se disant que ça n’allait pas durer trop longtemps et qu’il y avait peut être un coup à jouer, qu’on perdrait potentiellement deux points en essayant d’étendre le relais, de potentiellement faire un podium si ça se passait bien. Mais on n’a même pas perdu de place à ce moment-là, on en a perdu quand Carlos a été tout droit mais…"

"C’est un peu frustrant, parce que je pense que tout le week-end on a eu un rythme qui était plutôt décent et on ne finit pas avec des gros points. On n’a même pas fait de grosse, grosse erreur ce week-end. Ce sont des petits détails, je pense que c’est en EL3 qu’on est un peu passé au travers – ça nous aurait permis d’être devant – et le call en qualif qui repousse Charles sixième, parce qu’on serait parti devant Ocon, c’était un autre film."

