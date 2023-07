Verstappen : "La visibilité sera toujours mauvaise sous la pluie"

Le thème de la sécurité est devenu un sujet de discussion majeur avant le Grand Prix de Belgique. En effet, le jeune Dilano van 't Hoff a récemment été victime d'un accident mortel lors d'une course du Championnat d'Europe de Formule Régionale qui s'est déroulée à Spa, sur une piste mouillée.

Certains ont suggéré que l'incident allait obliger la FIA à redoubler de prudence au sujet des conditions qu'elle juge acceptables pour les courses. Cependant, Max Verstappen, leader du championnat, pense qu'il faut être réaliste : la visibilité sera toujours moins bonne sur piste mouillée et la recherche des conditions de courses parfaites est donc un objectif impossible à atteindre.

"C'est difficile, mais ça fait très longtemps que c'est comme ça", a-t-il déclaré à propos de la visibilité au volant des F1 modernes. "Donc, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de choses à faire pour le moment."

Le pilote Red Bull a fait savoir qu'il avait confiance en Niels Wittich, le directeur de course de la F1, et que ce dernier était suffisamment qualifié pour prendre la bonne décision. "Nous avons passé pas mal de temps en briefing, et je pense que de son côté, il a aussi acquis de l'expérience", a-t-il dit à propos de Wittich.

"Je pense qu'il écoutera aussi un peu ce que rapportera le pilote de la voiture de sécurité, et je crois qu'il saura si c'est prudent ou non [de lancer la course]. Mais la visibilité sera de toute façon toujours mauvaise. Sinon, il ne faut plus qu'il y ait de courses sous la pluie."

Max Verstappen a expliqué que la réglementation actuelle avait rendu la visibilité plus mauvaise sous la pluie, car les pneus et les monoplaces d'aujourd'hui rejettent plus d'eau que par le passé.

"Nous sommes passés à des pneus plus gros, ce qui aggrave la situation, car il y a plus de projections", a-t-il expliqué. "De plus, la forme de nos voitures fait que le spray généré est beaucoup plus large. C'est pire qu'en 2016, alors qu'en 2016, c'était déjà mauvais. Je me souviens de la course au Brésil où j'étais à l'arrière du peloton après mon arrêt au stand, je n'ai même pas vu Fernando [Alonso] sortir de la piste."

"Tout au long de la ligne droite, je suis resté à fond, mais je ne voyais rien et je ne l'ai fait qu'en me calant sur tous mes tours précédents. Je suis resté à fond, mais s'il y avait eu une voiture à l'arrêt, je l'aurais sûrement percutée de plein fouet."

Outre la question de la visibilité, la sécurité générale du circuit de Spa – et en particulier de l'enchainement Eau Rouge/Raidillon qui a coûté la vie à Anthoine Hubert en 2019 ainsi qu'à Dilano van 't Hoff le mois dernier – a fait l'objet de nombreuses discussions. Cependant, le double Champion du monde en titre ne voit pas de problème particulier avec la piste, puisqu'il a réitéré sa vision selon laquelle d'autres circuits étaient plus dangereux.

"Il y a toujours des choses qui peuvent être améliorées, mais nous courons aussi à Monaco, qui est à mon avis bien plus dangereux que Spa", a-t-il déclaré. "Nous y courons parce que nous estimons que le circuit est suffisamment sûr. Les accidents arrivent malheureusement. Et honnêtement, quand vous regardez l'accident qui s'est produit ici, c'est extrêmement malheureux de voir comment cela s'est déroulé."

"Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de choses à faire ou à changer pour rendre le circuit plus sûr. Parce qu'il y a aussi d'autres circuits où, si vous avez un accident et que vous êtes [projeté], les conséquences pourraient être les mêmes. D'une certaine manière, c'est juste de la malchance que cela se produise à Spa, par deux fois, et à seulement quelques mètres d'intervalle", a conclu Max Verstappen.

