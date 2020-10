Verstappen se moque de savoir qui sera son coéquipier en 2021

Voilà deux ans que Max Verstappen est le clair leader de l'écurie Red Bull, ayant dominé ses partenaires Pierre Gasly et Alexander Albon de la tête et des épaules. Depuis début 2019, le Néerlandais a obtenu quatre victoires, 18 podiums et 440 points, quand le Français puis l'Anglo-Thaïlandais devaient se contenter d'un petit podium et de 203 unités au total.

En 2020 plus précisément, Albon n'est parvenu à marquer que 64 points contre 162 pour Verstappen, et bien que Red Bull soit actuellement impuissant face à Mercedes pour le titre mondial, avoir un deuxième pilote compétitif pourrait s'avérer crucial à l'avenir. L'équipe ne promouvra pas Pierre Gasly à nouveau, ce dernier ayant été confirmé chez AlphaTauri, mais s'intéresse à Sergio Pérez et à Nico Hülkenberg.

Cependant, savoir qui sera à ses côtés, Verstappen ne s'en soucie guère : "En fin de compte, ça ne dépend pas de moi. Je ne prends pas cette décision. Bien sûr, ils me demandent mon avis, mais au final, ça ne m'importe pas vraiment tout de suite."

Le fer de lance de Red Bull pourrait-il néanmoins avoir besoin d'un coéquipier expérimenté, lui qui n'a que 23 ans mais a déjà participé à plus de 100 Grands Prix et marqué plus de 1000 points dans l'élite ? "Quand je suis arrivé en Formule 1, c'était le cas. On ne sait alors pas grand-chose, on n'a pas testé grand-chose, on n'a pas tant d'expérience. Mais maintenant, après cinq ou six ans, je pense que ça va. Je n'ai besoin de personne."

"Je sais peaufiner les réglages de la voiture moi-même, mais surtout en ce moment, nous ne sommes pas assez bons pour nous battre au championnat, donc ça n'importe pas vraiment. Mais si l'on est proche de Mercedes et l'on peut faire des choses avec la stratégie, c'est bien d'avoir un deuxième pilote qui répond présent. Mais ce n'est pas un problème pour l'instant."

De son côté, Alexander Albon a été informé par Red Bull que ses performances à Portimão et à Imola allaient être cruciales pour son avenir, et cela a mal commencé au Portugal avec une demi-seconde de déficit sur Verstappen en qualifications et un tour de retard en course, certes avec une stratégie loin d'être optimale.

Pour autant, le natif de Londres ne ressent pas de pression supplémentaire, comme il l'expliquait samedi dernier : "Je sais qu'il faut que je fasse le job. Il n'y a pas de secret dans ce sport. Mais sinon, je garde la même approche que lors d'un week-end normal. Je trouve que les qualifications s'améliorent. Bien sûr, il reste un écart [avec Verstappen]. Mais en général, je trouve que les choses se passent un peu mieux. J'ai juste besoin de bons week-ends, propres. C'est vraiment tout."

"La performance est la priorité, mais je n'ai pas d'objectif spécifique [fixé par Red Bull] en termes de statistiques ou d'autre chose, simplement de progresser. Et bien sûr de réduire l'écart sur Max, c'est une manière très simple de voir les choses. Mais on ne m'a pas donné de consigne de ce côté-là."

Albon affirme par ailleurs ne pas se laisser décontenancer par la frénésie médiatique qui entoure son avenir. "Sans vouloir vous vexer [les journalistes], rien que vous disiez ne va influencer mon pilotage. Je suis concentré sur moi, sur ce que je dois faire pour m'améliorer. Je me moque vraiment de ce qu'ont à dire les médias, je me focalise sur ma relation avec l'équipe et sur les chronos dans la voiture. Regarder mon téléphone ne va pas changer mes chronos", conclut-il.

Propos recueillis par Luke Smith et Adam Cooper