Verstappen "convaincu" que Red Bull a respecté le plafond budgétaire

En publiant les conclusions de son analyse des comptes 2021 des équipes de Formule 1, la FIA a révélé que Red Bull avait dépassé de façon "mineure" le plafond budgétaire l'an passé. Une annonce qui a fait l'effet d'une bombe dans le paddock. Depuis lors, les concurrents de l'équipe autrichienne ont appelé à l'application de sanctions sportives tandis que le taureau rouge n'a cessé de clamer son innocence.

Invité à réagir sur l'affaire, Max Verstappen réitère que Red Bull n'a rien à se reprocher quant à la manière dont a été gérée financièrement la campagne précédente.

"C'est entre l'équipe et la FIA de toute façon", commente-t-il. "De notre côté, nous sommes convaincus que nous étions [sous le plafond], c'est pourquoi nous discutons avec [la FIA] pour leur montrer ce que nous pensons être juste. Mais au final, ce n'est pas moi qui décide. Je me concentre uniquement sur la performance en piste. Nous savions que ça allait arriver. De notre côté, nous sommes convaincus que nous avons raison."

Le montant du dépassement de Red Bull n'a pas été précisé par la FIA, mais il pourrait se situer autour de 1,8 million de dollars, soit dans la limite de 5% du plafond 2021. Désormais, la fédération et Red Bull sont en négociation concernant la signature d'un éventuel Accord de reconnaissance d'infraction et Christian Horner, directeur d'équipe, pourrait prendre la parole dans le week-end à Austin.

En outre, l'affaire a quelque peu éclipsé la performance réalisée par Verstappen au Grand Prix du Japon, le Néerlandais remportant à la fois la course et son deuxième titre de Champion du monde. L'intéressé n'est cependant pas contrarié par la plus grande attention que l'on porte à l'infraction.

"Ça dépend de ce qu'on lit !", lance-t-il lorsqu'on l'interroge sur le différent traitement médiatique du plafond budgétaire et de son titre. "Je pense que ce que nous avons réalisé cette année est incroyable. En ce qui concerne le plafond budgétaire, on en parle maintenant mais... Comme je l'ai dit auparavant, nous pensons que nous avons raison et, bien sûr, nous croirons toujours en notre cause et nous la défendrons face à la FIA. Maintenant, c'est à eux de décider."