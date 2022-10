"Nos comptes 2021 étaient en dessous", clame Red Bull

Charger le lecteur audio

Red Bull Racing aura mis moins d'une heure à réagir à l'annonce de la FIA. Ce lundi, l'instance internationale a publié ces conclusions concernant l'audit des comptes des dix écuries de Formule 1 pour la saison 2021, afin de vérifier leur conformité avec le plafond budgétaire en vigueur depuis l'an dernier. Les rumeurs entourant un dépassement de ce plafond par Red Bull circulaient depuis deux semaines, ce qu'a confirmé le rapport publié par la FIA.

Il convient de noter qu'il s'agit d'une infraction définie comme "mineure", soit inférieure à 5%, contrairement à certains chiffres colossaux qui avaient pu être avancés dans le paddock sous tension de Singapour. Cependant, l'infraction est à ce jour confirmée en dépit d'une écurie Red Bull qui assure avoir respecté les 146,2 millions de dollars alloués (avec des conditions d'exclusion de certaines dépenses et un règlement très complexe).

Devant l'annonce faite par la FIA, Red Bull maintient sa version et a fait part lundi soir de son étonnement, tout en précisant que le processus de vérification allait se poursuivre en collaboration avec la FIA.

"Nous prenons note des conclusions de la FIA, concernant une 'infraction mineure de dépassement du plafond', avec surprise et déception", fait savoir Red Bull Racing. "Nos comptes 2021 étaient en dessous du plafond budgétaire, nous devons donc évaluer avec attention les conclusions de la FIA car nous continuons de croire que les coûts pertinents sont en deçà du plafond budgétaire 2021. Malgré les suppositions et le positionnement de certains, il existe évidemment une procédure réglementaire avec la FIA, que nous allons respecter en évaluant toutes les options à notre disposition."

La FIA, maintenant qu'elle a étudié les comptes de chaque écurie, doit désormais déterminer la suite à donner à cette affaire, et notamment la manière dont d'éventuelles sanctions, au panel très large, pourront être infligées. Cela peut passer par un accord de reconnaissance de l'infraction proposé par la fédération et accepté par l'écurie, qui reconnaîtrait alors ses torts, mais il existe également une voie permettant d'aller plus loin et de contester ce qui est reproché devant le comité d'arbitrage en charge du Règlement Financier de la Formule 1.

Rappelons qu'il est également reproché à Red Bull Racing une infraction administrative, tout comme à Aston Martin et Williams. Dans le cas de l'écurie de Grove, l'affaire a déjà été réglée via un accord et une amende infligée en juin dernier.