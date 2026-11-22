Formule 1 GP de Las Vegas

Verstappen dézingue la saison 2026 de Russell : "Un désastre complet"

Max Verstappen dit avoir pris du plaisir à voir George Russell être "battu dans tous les virages" à Las Vegas. Le directeur de Red Bull, Laurent Mekies, assure de son côté que cette rivalité n'est pas une source de distraction.

Ronald Vording

Publié: 22 nov. 2026, 10:25

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Photo de : Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Alors que l'accrochage entre Max Verstappen et George Russell lors de la troisième séance d'essais libres du Grand Prix de Las Vegas semblait avoir été réglé par un simple avertissement adressé au pilote Red Bull, le différend a depuis pris une nouvelle ampleur, cette fois sur le terrain médiatique.

Après les qualifications, Russell avait clairement fait savoir au micro de Sky Sports Italia qu'il n'était plus disposé à accepter que "quelqu'un lui fasse un coup pareil et se comporte comme s'il était supérieur à tout le monde".

Verstappen n'avait pas répondu à ces déclarations vendredi, mais il l'a fait après avoir remporté le Grand Prix de Las Vegas. Alors que Russell avait tiré tout droit, laissant échapper ses chances de victoire, le Néerlandais avait déjà exprimé sa satisfaction à la radio. Il en a remis une couche dans le paddock après la course.

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"J'ai vraiment apprécié de voir qu'une personne en particulier n'avait absolument aucune chance aujourd'hui", a-t-il déclaré en faisant référence à Russell. "Il était clairement battu dans tous les virages, tout le temps, mais il l'a bien mérité aussi. Mais personnellement, cette course n'avait rien à voir avec de la Formule 1."

En parlant d'être "battu dans tous les virages", Verstappen faisait référence au fait qu'il avait volontairement laissé ses adversaires le dépasser à plusieurs reprises sur le Strip afin de recharger sa batterie, avant de reprendre l'avantage à l'approche du virage 1 ou au virage 3.

Le quadruple champion du monde a expliqué avoir pris du plaisir dans ces manœuvres parce que Russell était impliqué, tout en précisant que les déclarations du pilote Mercedes vendredi ne lui avaient pas apporté de motivation supplémentaire.

"Non, et vous savez pourquoi ? Parce qu'il est très loin de mon niveau. Des commentaires comme ceux-là ne me motivent donc absolument pas", a-t-il répété au micro de Viaplay. "Mais c'est typique de sa part : il parle beaucoup en dehors de la piste, mais en piste, toute sa saison a été un désastre complet, surtout avec cette voiture."

"Tout cela est donc parfaitement cohérent et, aujourd'hui encore, c'est le karma qui a fait son œuvre. Je vais m'arrêter là, car je n'ai pas besoin de perdre davantage de temps avec lui."

George Russell et Max Verstappen à Las Vegas.

Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Toute cette affaire rappelle quelque peu le jeudi qui avait précédé le Grand Prix d'Abu Dhabi en 2024, lorsque la situation avait également dégénéré en un échange particulièrement tendu. Verstappen avait alors notamment qualifié son rival de "traître".

Ce jour-là, Russell avait également déclaré que le Néerlandais "réagissait avec une colère inutile et une violence à la limite" dès que les choses ne tournaient pas en sa faveur.

À Las Vegas, le directeur de Red Bull, Laurent Mekies, a ajouté que cette rivalité ne constituait, selon lui, une distraction ni pour Verstappen ni pour l'ensemble de l'écurie basée à Milton Keynes.

"Je n'ai entendu ni ce que Max a dit, ni ce que Toto [Wolff] a apparemment déclaré", a réagi le Français. "Je ne suis donc pas certain de savoir de quoi il s'agit. Mais est-ce une distraction pour nous ? Quelqu'un m'a déjà posé la question aujourd'hui sur la grille, en référence à ce qui avait été dit hier. Mais non, cela ne nous distrait absolument pas."

"Honnêtement, notre approche consiste à nous concentrer sur la course. Nous sommes même assez fiers de dire que nous ne nous soucions pas du bruit qui nous entoure. C'est ainsi que nous considérons les choses : du bruit autour de nous. Donc non, aucune distraction."

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