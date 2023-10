Verstappen : La F1 ne devrait pas servir de cobaye comme au Qatar

Max Verstappen, qui a été sacré Champion du monde pour la troisième fois ce week-end, a mené la course du Grand Prix du Qatar du départ à l'arrivée. Mais le principal sujet de discussion du week-end a été la décision de la FIA d'imposer des relais de 18 tours maximum sur les pneus après la découverte de traces de détérioration sur les flancs en raison du passage sur certains vibreurs.

Bien que les vibreurs aient été fabriqués selon les normes FIA, avec leur bord extérieur "pyramidal" surélevé de 50 mm, ils étaient nouveaux pour 2023 et la piste a également été resurfacée dans le cadre de l'investissement du circuit de Losail, maintenant que le Qatar a entamé un contrat de dix ans avec la F1.

L'asphalte refait, dont l'huile suinte et rend la surface de la piste encore plus glissante, a fait que les pilotes ont eu du mal à contrôler l'arrière des voitures tout au long des essais, des qualifications, du sprint et du GP.

Interrogé sur la nouvelle surface, Verstappen a déclaré : "Je pense que c'était un peu plus plus adhérent [au fil du week-end]. Probablement que si nous revenons l'année prochaine, ce sera à nouveau un peu mieux, mais ça dépend si le circuit est beaucoup utilisé ou non."

"Je pense qu'il est important que d'autres catégories reviennent ou viennent ici et y courent un peu plus parce qu'il faut retirer un peu d'huile du tarmac quand il est neuf, et aussi [pour avoir] une trajectoire adhérente un peu plus large. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a encore qu'une seule trajectoire. Mais ça semble vraiment monter en puissance."

Le départ du GP du Qatar 2023.

Compte tenu des difficultés rencontrées par les pilotes et des problèmes autour des pneus, Verstappen estime que la F1 ne devrait pas être utilisée comme un cobaye lorsque des circuits ont été modifiés. "La prochaine fois que nous nous retrouverons dans une situation comme celle-ci, je ne pense pas que la F1 devrait être la première [discipline] à courir dessus parce que c'est un peu stupide."

"En EL1, les voitures glissaient et n'avaient pas d'adhérence. Je pense qu'il est important, lorsque nous allons sur un circuit où l'asphalte est neuf, qu'il soit au moins un peu rodé. Cela nous aiderait beaucoup. Pour comprendre les pneus également, par exemple, [surtout] au vu de la situation actuelle. C'est la raison pour laquelle nous avons eu ces contraintes et limitations sur le nombre de tours. Je pense donc qu'il y a quelques enseignements à tirer de ce week-end."

Verstappen a jugé "regrettable" la longueur des relais imposée, qui a contraint les équipes à adopter des stratégies à trois arrêts pour couvrir les 57 tours de la course.

Le patron de l'équipe Red Bull, Christian Horner, a estimé que ces obligations avaient étouffé la créativité stratégique. "Du point de vue de la sécurité, je comprends tout à fait pourquoi ils l'ont fait. Peut-être que stratégiquement, ce n'était pas la stratégie optimale pour cette course... mais c'était une course différente, et elle a mis les stratèges à l'épreuve d'une manière différente. Le fait est que cela a rendu l'épreuve beaucoup plus prévisible parce que vous connaissez la longueur maximale des relais pour chaque voiture."