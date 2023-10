La chasse aux réponses commence pour Pirelli après le Qatar

Après que l'analyse au microscope a révélé les prémices d'une séparation entre le composé et la corde de la carcasse des pneus, Pirelli et la FIA ont mis en place des mesures afin d'éviter les problèmes lors du Grand Prix du Qatar.

Le manufacturier unique de la F1, qui devrait le rester au moins jusqu'en 2027, a très vite soupçonné les vibreurs pyramidaux du circuit de Losail d'être à l'origine de ces soucis, au vu de la fréquence à laquelle les pneus venaient les frapper.

Afin d'éviter le risque d'incident lors de la course, il a été décidé de limiter la durée de vie des pneus à 18 tours, transformant l'épreuve qatarie en une course à trois arrêts. Désormais, Pirelli va se tourner vers Milan où vont être analysés plus en détail les pneus afin de remonter à la racine des problèmes.

Toutefois, pour le directeur de la compétition de la marque, même si l'essentiel a été préservé puisque la sécurité a pu être sauvegardée par le plan d'urgence, il y a eu des dysfonctionnements dans la chaîne de communication entre la F1, la FIA et Pirelli avant le GP et notamment avec l'installation, en premier lieu, des vibreurs en question.

Quand Motorsport.com a demandé à Mario Isola ce qui aurait pu et dû être fait pour éviter ces problèmes, l'Italien a répondu : "Nous devons améliorer la communication et disposer d'un système dans lequel, lorsque des changements sont apportés au circuit, les différentes parties prenantes sont impliquées afin de comprendre s'il y a un impact sur l'une ou l'autre d'entre elles."

"Je ne parle pas seulement de Pirelli et de la F1, car lorsque vous concevez un circuit, vous prévoyez évidemment de faire rouler différentes catégories comme la F1 et le MotoGP, par exemple. Alors pourquoi ne pas impliquer également la fédération motocycliste, ou Michelin, ou peut-être plusieurs fabricants de pneus, et les personnes qui dessinent le circuit ? Nous devons améliorer la communication afin d'anticiper les problèmes."

Selon les informations de Motorsport.com, l'un des points clés de la réflexion globale sera de mieux comprendre pourquoi, après que Pirelli ait envoyé à la FIA un rapport mettant en avant le lien entre les vibreurs et les crevaisons rencontrées lors du Grand Prix de 2021, cela n'a pas été pris en compte.

En effet, les changements effectués à la piste de Losail pour cette année ont même contribué à rapprocher les vibreurs déjà problématiques en 2021 de la piste, au lieu de les reléguer dans une seconde rangée comme c'était le cas avant. Cette modification a donc mis ces vibreurs encore plus dans le chemin des voitures.

Jacques Villeneuve en discussion avec Mario Isola sur la grille du GP du Qatar.

Questionné plus avant pour savoir si le problème avait été mis en lumière plus récemment au travers de discussions, Pirelli a indiqué : "Oui, nous avons eu des échanges avec la FIA. Il est évident que nous avons eu, il y a deux ans, un problème assez similaire. Par la suite, nous avons transmis des rapports. Mais nous avons appris assez tard l'existence de ces vibreurs ici, et il était évidemment trop tard pour prendre des mesures."



Pirelli affirme que les problèmes de pneus apparus au Qatar sont sans précédent en monoplace, Isola suggérant que son personnel n'avait vu cela qu'une seule fois auparavant en rallye. Isola a déclaré : "Un collègue m'a dit qu'il y a 25 ans, nous avions eu un problème similaire avec des pneus terre lors d'un rallye."

"Nous ne pouvons pas comparer les pneus terre d'il y a 25 ans à ceux de la F1 d'aujourd'hui, mais nous avions un problème similaire dû au fait que le flanc du pneu heurtait des pierres et que cela créait ce genre de petite séparation."

La possibilité d'analyser les pneus à Milan aidera Pirelli à mieux comprendre s'il y a eu des problèmes avec les trains de pneus utilisés au Qatar. "Nous préférons les renvoyer en Italie et procéder à une véritable analyse. Ce que nous pouvons faire ici [sur le circuit] n'est pas très précis, car nous n'avons pas le temps, et nous devons démonter la zone de montage et tout le reste. C'est pourquoi il est préférable de prendre le temps nécessaire pour effectuer l'analyse."

Avec Jonathan Noble