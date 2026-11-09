Formule 1 GP de São Paulo

Verstappen a fait mentir les simulations de Red Bull à Interlagos

Le directeur de Red Bull, Laurent Mekies, reconnaît que les outils de simulation de l'écurie n'envisageaient pas une deuxième place après un départ depuis la 21e position sur la grille.

Ronald Vording

Publié: 9 nov. 2026, 11:38

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Photo de : Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Pour la troisième année consécutive, Max Verstappen a signé une remontée impressionnante lors du Grand Prix de São Paulo de Formule 1. Alors que le Néerlandais s'était imposé en 2024 en partant de la 17e place et avait terminé troisième l'an dernier après s'être élancé depuis la voie des stands, il a cette fois-ci rallié l'arrivée au deuxième rang après être parti 21e.

Selon Verstappen, son départ ne s'est pas déroulé comme prévu. Le pilote a toutefois assumé sa responsabilité, expliquant avoir mal tenu l'embrayage, ce qui a entraîné un temps de réaction plus lent. Par la suite, il a néanmoins rapidement progressé au classement. Dès son premier relais en pneus intermédiaires, il avait déjà le podium en ligne de mire, bien plus tôt que ce que Red Bull avait envisagé sur la base de ses propres simulations.

"Comme toujours, je pense qu'aucune simulation au monde ne peut prédire que l'on va passer de la 21e à la deuxième place, ou gagner 14 positions en cinq tours", a déclaré Laurent Mekies après la course. "Aucune simulation n'est capable de prévoir cela. Max bat donc régulièrement les simulations."

Lorsque les premiers pilotes de tête sont rentrés aux stands à la fin du 16e tour pour troquer leurs pneus intermédiaires contre des pneus slicks, Verstappen occupait la cinquième place. Toutefois, l'équilibre de sa RB22 ne lui a ensuite plus procuré les mêmes sensations.

Selon le quadruple champion du monde, cela ne s'expliquait pas uniquement par l'incidence des pneus slicks sur l'équilibre de la monoplace. Dans les derniers tours, de nouveau parcourus en pneus intermédiaires, la RB22 lui semblait également très différente de celle du début de course.

Red Bull avait déjà reconnu pendant l'épreuve avoir constaté une perte d'appui à l'arrière dans ses données, mais Mekies estime que des analyses supplémentaires seront nécessaires pour en déterminer précisément l'origine.

Max Verstappen et Oliver Bearman.

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Plusieurs fois cette année, Verstappen s'était plaint à plusieurs reprises de la "dégradation de la voiture". C'est pourquoi le quadruple champion du monde a également inspecté l'arrière de sa monoplace dès qu'il en est descendu, afin de vérifier si des dégâts étaient visibles.

"Vous avez peut-être entendu Max se montrer assez critique concernant l'équilibre de la voiture une fois que nous sommes passés aux pneus slicks", a reconnu Mekies. "À partir de ce moment-là, il a été très, très mécontent de l'équilibre de la voiture, y compris lorsque nous sommes repassés aux pneus intermédiaires à la toute fin."

"Nous allons donc devoir analyser ce qui s'est passé, déterminer dans quelle mesure cela explique notre perte de temps et si cela aurait suffi pour nous battre avec McLaren."

Le duel avec McLaren au championnat constructeurs

Red Bull a néanmoins réalisé une bonne opération au championnat constructeurs. Lors du point presse réservé aux médias néerlandais samedi à São Paulo, Verstappen avait déjà clairement indiqué qu'une deuxième place au championnat pilotes ne représentait rien à ses yeux. Il avait toutefois fixé un objectif précis pour les dernières courses de la saison : aider Red Bull à décrocher la troisième place chez les constructeurs.

Avec Lando Norris en pole position et Verstappen relégué sur la dernière ligne de la grille, le dimanche pauliste aurait pu être particulièrement difficile pour Red Bull. Finalement, l'écurie a conclu le week-end avec le même nombre de points que McLaren (33).

Outre la remontée de Verstappen, ce résultat est également dû à la très solide prestation d'Isack Hadjar. Red Bull conserve ainsi 17 longueurs d'avance sur l'équipe dirigée par Andrea Stella.

Max Verstappen face à Lewis Hamilton.

Photo de: Anadolu via Getty Images

Si les remontées de Verstappen à Interlagos deviennent une habitude, le Néerlandais a déjà fait savoir qu'il aimerait bien y mettre fin. Lors de la conférence de presse, il a ainsi appelé Red Bull à éviter une pénalité sur la grille au Brésil l'année prochaine. Mekies explique toutefois que l'objectif était justement de disputer le week-end écoulé sans subir de recul sur la grille.

Jeudi dernier, Red Bull avait laissé entendre qu'elle souhaitait repousser le changement inévitable d'unité de puissance aussi longtemps que possible, peut-être jusqu'à Las Vegas. Mais après les séances d'essais libres du vendredi, l'écurie n'a plus eu d'autre choix.

"Bien sûr, c'est frustrant, car le rythme semblait bon vendredi, mais aussi samedi matin et, dans une certaine mesure, en Q1 lorsque nous l'avons laissé participer aux qualifications. Mais ça fait partie du jeu", a expliqué Mekies.

"Il est facile d'oublier que c'est la première année avec notre propre unité de puissance. Les gars font un travail extraordinaire. Nous n'avons écopé de notre première pénalité avec Max que ce week-end, et c'est comme ça. Ce n'était pas prévu, mais nous avons rencontré un petit problème vendredi qui nous a contraints à prendre cette décision. C'est comme ça."

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