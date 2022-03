Verstappen : "Ferrari semble régulièrement rapide"

Charger le lecteur audio

Chargé de boucler les essais de Red Bull ce samedi à Bahreïn, Max Verstappen est désormais prêt à lancer la défense de son titre mondial. Difficile de situer son écurie dans la hiérarchie, alors que la RB18 présentait aujourd'hui des pontons évolués, mais l'atmosphère est pour le moment plutôt détendue dans l'écurie, où les sourires ont été nombreux toute la semaine. "Tant que nous sourions la semaine prochaine… Je pense que c'est plus important", prévient tout de même le Champion du monde.

"Il est toujours difficile de dire qui est le plus rapide, mais ce que j'ai remarqué et qui est chouette à voir pour la Formule 1, c'est que Ferrari semble régulièrement rapide", note le Néerlandais, interrogé par Motorsport.com. "Cela montre qu'ils ont clairement une voiture stable actuellement. Ça paraît bon pour eux, ils ont eu très peu de problèmes aussi. Nous verrons la semaine prochaine qui est le plus rapide, mais jusqu'à présent ils ont connu de très bons essais."

Comme une rengaine cette semaine, tous les regards se tournent donc vers la Scuderia. Une conséquence des ressources prématurément tournées vers 2022 à Maranello ?

"C'est possible, bien sûr", convient Max Verstappen. "Les deux dernières années n'ont pas été géniales pour eux, donc dans ces cas-là on commence automatiquement à se pencher plus tôt sur la saison suivante par rapport aux autres écuries. C'est plus que normal qu'ils aient commencé plus tôt que nous à travailler sur la voiture 2022. Au bout du compte, avec ces nouvelles voitures, le rythme de développement pendant la saison sera le plus important."

S'il range Ferrari parmi les écuries à surveiller de près, Max Verstappen n'en exclut certainement pas Mercedes. Il rejoint d'ailleurs les doutes largement exprimés par Carlos Sainz, qui dit ne pas croire aux difficultés avancées par Lewis Hamilton et son écurie depuis vendredi.

"Je le comprends, c'est toujours comme ça", acquiesce le pilote Red Bull. "Si quelqu'un se comporte bien ou qu'une équipe que tout le monde attend va bien, alors ils disent 'Oh non, nous ne sommes vraiment pas favoris'. Et puis une semaine plus tard, quand tout à coup les choses vont bien : 'Oh non, mais nous avons renversé les choses en une semaine. Ce n'est pas normal, c'est un travail incroyable. Merci à tout le monde à l'usine'. Ils en étaient là aussi l'an dernier, et ils étaient quand même très forts lors du week-end de course."

Côté piste, Max Verstappen a été l'auteur ce vendredi pour son dernier roulage du meilleur temps absolu des essais de Bahreïn, à bord d'une monoplace qui ne lui a pas posé de problème majeur, débarrassée notamment du marsouinage. "Nous n'en souffrons pas vraiment actuellement", souligne-t-il. "Je dois dire que nous avons essayé des choses différentes à Barcelone, et lorsque nous sommes arrivés ici à Bahreïn, ça ne nous affectait plus vraiment."

Quant à son chrono de 1'31"720 avec les pneus les plus tendres de la gamme, il n'y accorde pas vraiment d'importance : "C'était juste une progression générale sur la journée, en essayant différents pneus. Je pense que l'accent principal était aussi mis sur les pneus que nous utiliserons la semaine prochaine. La voiture se comportait bien et nous avons passé en revue le programme que nous avions prévu, c'est toujours positif."

Propos recueillis par Ronald Vording