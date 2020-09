Verstappen : "Hülkenberg mérite vraiment d'être en F1"

Appelé à remplacer Sergio Pérez chez Racing Point lors des deux Grands Prix à Silverstone, Nico Hülkenberg s'est fait remarquer avec une très belle troisième place en qualifications lors du Grand Prix du 70e Anniversaire, trois dixièmes et demi devant son coéquipier Lance Stroll, après s'être classé deuxième de la Q2. Hülkenberg avait quitté la F1 fin 2019 faute de baquet, ayant été remplacé par Esteban Ocon chez Renault ; il n'avait pas fait si bien depuis le Grand Prix d'Autriche 2016, où il s'était qualifié troisième, déjà pour l'écurie qui s'appelait alors Force India.

Pour l'Allemand, de telles performances sont très appréciées dans le paddock, y compris de la part de Max Verstappen, qui a s'est d'ailleurs incliné face à Hülkenberg lors de cette fameuse séance de qualifications..

"Nico a fait de l'excellent travail en qualifications", estime Verstappen. "[Racing Point] a fait du très bon travail cet hiver, mais j'espère vraiment que cela va aider Nico à trouver un baquet pour l'an prochain, car il mérite vraiment d'être en F1. Il y a certainement quelques pilotes actuels qui ne sont pas aussi bons que lui, et ils sont en F1. J'espère que ça va le booster."

Daniel Ricciardo n'a pas manqué non plus de dire tout le bien qu'il pensait de son ancien coéquipier chez Renault : "Franchement, chapeau à lui. Nous savons tous que cette voiture fonctionne, mais je ne veux pas dire que ce n'est que la voiture. Il a clairement fait du très bon travail, et passer tant de temps sur son canapé, ce n'est pas facile. Même s'il est vétéran, ce n'est pas facile de [revenir ainsi]. Peu importe ce que disent les autres. Chapeau à lui. Il a fait du très bon travail."

Hülkenberg a depuis révélé qu'il était en discussions avec certaines écuries quant à un éventuel retour en Formule 1 comme titulaire à partir de 2021, et Otmar Szafnauer, directeur de Racing Point, se félicite que son ancien pilote ait de nouvelles opportunités grâce à lui.

"Je pense que nous l'avons effectivement aidé en remplaçant Checo par Nico", estime Szafnauer. "Cela lui a permis de montrer ce dont il était capable en ayant passé autant de temps hors de la voiture. C'est une aide que nous lui avons donnée. Le reste, c'est à lui de jouer. Je pense qu'il ne s'est pas fait de mal en prenant le rythme comme il l'a fait lors de ces deux courses."