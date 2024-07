Verstappen nerveux car en manque de sommeil ? "N'importe quoi" selon Red Bull

Le comportement en piste et l'attitude à la radio de Max Verstappen lors du Grand Prix de Hongrie 2024 de F1 ont suscité des critiques. En particulier, la nervosité du Néerlandais dans sa communication avec son écurie a été particulièrement remarquée, au point de déclencher une réponse sèche de son ingénieur de course, Gianpiero Lambiase, en toute fin d'épreuve.

"Je ne vais même pas entrer dans une bataille radio avec les autres équipes, Max", a lancé Lambiase en réaction à un message de Verstappen indiquant que Lewis Hamilton avait bougé au freinage. "Nous allons laisser les commissaires faire leur travail. C'est puéril de faire ça à la radio, Max, c'est puéril."

Au sortir de la course, le triple Champion du monde n'a pas vraiment désarmé, en invitant les gens qui ont tancé son comportement à la radio et un éventuel "manque de respect" à l'égard de son écurie à aller "se faire foutre".

Comme souvent dans de telles situations, la moindre explication extérieure est recherchée et pour ce week-end, d'aucuns ont souligné que Verstappen ne s'était pas couché tôt dans la nuit de samedi à dimanche puisqu'il a pris part à une compétition de simracing qui l'a amené à être encore debout à 3 heures du matin. Il n'en a pas fallu plus pour que certains observateurs se demandent si le pilote Red Bull était vraiment au meilleur de sa forme lorsque le départ de la course a été donnée à 15h.

Son écurie assure cependant que cela n'a pas eu d'influence et, plus globalement, que Verstappen sait gérer ses engagements hors F1. "Il est resté debout encore plus tard à Imola, je ne sais pas comment il a pu trouver des heures de sommeil, et il a gagné la course", a expliqué Helmut Marko, conseiller Red Bull, en référence à la participation aux 24H du Nürburgring virtuelles en parallèle du GP d'Émilie-Romagne, deux épreuves par ailleurs remportées par le Néerlandais.

"Max a un rythme [de vie] différent du mien ou de celui d'autres personnes et l'heure à laquelle il s'est couché ne sort pas de l'ordinaire pour lui. Il ne s'est même pas réveillé à 10h à Zandvoort lorsque les hélicoptères ont survolé son motorhome. Il a eu son quota de sommeil. Il a dormi comme d'habitude. C'est n'importe quoi."

Quant à Christian Horner, le directeur de l'écurie autrichienne, il a ajouté : "Les gens tirent des conclusions, mais Max sait ce qu'il faut faire et nous faisons confiance à son jugement là-dessus. Il sait ce qu'il faut faire pour piloter une voiture de Grand Prix, pour gagner des GP et pour être Champion du monde. Et, écoutez, nous travaillons toujours en équipe et les discussions sur la façon de mieux faire ne se tiendront jamais dans les médias."

Avec Ronald Vording et Jonathan Noble