Verstappen et Pérez nient toute utilisation du dispositif controversé

Il est apparu ce jeudi à Austin que l'écurie soupçonnée d'une utilisation illicite d'un dispositif de modification de la hauteur du T-tray n'était autre que Red Bull. Le constructeur autrichien a même reconnu l'existence d'un système de modification de ses réglages, tout en assurant qu'il n'était pas utilisable une fois la voiture entièrement montée.

Bien entendu, dans une saison où les performances se sont brusquement resserrées au printemps et où les deux titres sont encore en jeu à six Grands Prix de la fin, cette nouvelle controverse technique n'est pas de nature à apaiser un climat qui se tend de plus en plus. Il y a quelques semaines, McLaren était sous le feu des projecteurs pour son aileron arrière, que l'écurie a proposé de modifier suite à des discussions avec la FIA. Il en sera probablement de même pour le dispositif de la RB20.

Toutefois, s'il s'avérait que le dispositif dont est équipée la Red Bull a été utilisé sous parc fermé cette saison, les implications seraient potentiellement plus graves, car l'infraction au règlement est dans ce cas on ne peut plus claire. Mais, en l'absence de preuve, la FIA ayant reconnu n'avoir "reçu aucune indication" d'une quelconque tricherie, c'est aux mots des uns et des autres que les observateurs et les fans doivent pour le moment se raccrocher. Et du côté des pilotes Red Bull, on assure qu'aucune infraction n'a été commise.

Interrogé par Motorsport.com sur la façon dont l'équipe a réagi à cette affaire jusqu'à présent, Sergio Pérez, qui s'exprimait le premier, a répondu : "Nous n'avons rien fait. En fait, nous n'en avons jamais parlé. C'était impossible."

"Par exemple, je me souviens qu'ici, l'année dernière, c'était un week-end sprint, et nous nous sommes retrouvés avec une hauteur de caisse [proche] de la lune. On était complètement à côté de la plaque parce que nous étions inquiets que quelque chose comme ce qui est arrivé à Mercedes [et Ferrari, dont des pilotes ont été disqualifiés pour usure excessive du patin sous le plancher, ndlr] puisse nous arriver."

Quand il lui a ensuite été demandé s'il savait que ce dispositif existait, le Mexicain a lancé : "Je savais qu'il existait mais il n'était pas à notre disposition [pour être utilisé]."

Concernant les potentielles implications d'un tel dispositif, et une éventuelle utilisation illicite, à la question de savoir si cela allait avoir un impact sur les performances à venir de Red Bull, Max Verstappen a remué la tête de gauche à droite, alors que Pérez a répondu : "Non, non, aucun."

Le Néerlandais a pour sa part assuré que, quand il a vu l'information apparaître, il pensait que cela concernait la concurrence : "C'est de l'open source, c'est ça ? Tout le monde peut le voir [car les designs de ces pièces sont envoyés sur un serveur FIA accessible par tous les concurrents, ndlr]. Pour nous, il s'agissait juste d'un outil simple quand les pièces étaient retirées. C'était pour de l'ajustement, mais une fois la voiture entièrement montée, vous ne pouvez pas y toucher."

"Pour nous, ça ne change donc rien. Quand j'ai lu [l'article], je croyais que c'était à propos d'autres équipes et puis j'ai découvert que c'était lié à notre écurie, et nous n'avons même jamais parlé de ça lors du briefing."

Avec Alex Kalinauckas et Jonathan Noble