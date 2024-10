Piastri sur le T-tray : "Ça ne repousse pas les limites, ça les enfreint clairement"

Alors que la controverse sur la présence, dans la Red Bull RB20, d'un système de modification des réglages du T-tray ne fait que commencer, le pilote McLaren Oscar Piastri a estimé que toute écurie utilisant un tel dispositif sous régime de parc fermé enfreindrait "clairement" les règles.

La Formule 1 s'apprête à reprendre ses droits après un mois de pause au GP des États-Unis. Et avant même que l'épreuve ne débute, une nouvelle polémique technique est apparue. La FIA a en effet pris des mesures pour empêcher l'utilisation par les écuries de tout système qui permettrait de modifier la hauteur du T-tray, la partie la plus avancée du plancher, entre les qualifications et la course.

Cette intervention fait suite une alerte lancée à Singapour par plusieurs équipes sur l'existence possible d'un tel dispositif sur la Red Bull RB20. Ce jeudi à Austin, Red Bull a reconnu que ce système était effectivement installé sur la monoplace, tout en assurant qu'il n'était pas utilisable une fois la voiture entièrement montée. La FIA elle-même a indiqué ne pas avoir de preuves d'une utilisation illicite.

Alors qu'il y a quelques semaines c'est son écurie qui faisait les gros titres pour son "mini-DRS" sur l'aileron arrière, Oscar Piastri s'est montré très clair dans le paddock du Circuit des Amériques : si des modifications de réglages ont été faites sous parc fermé, ce serait bien plus grave qu'une exploitation d'une zone grise de la réglementation.

"Il est évident que nous repoussons les limites du Règlement Technique", a-t-il déclaré le vainqueur des GP de Hongrie et d'Azerbaïdjan. "Tout le monde le fait et c'est ce qui fait que la F1 est la F1. Mais d'après ce que j'ai entendu et ce qu'on m'a dit, quelque chose comme ça ne repousse pas les limites, ça les enfreint clairement."

"Je n'ai pas entendu sur quelle voiture [ce système] est monté, ou même s'il est monté sur une voiture tout court, et évidemment il y a des articles à ce sujet. Mais si c'est quelque chose qui est utilisé, il est clair que les limites n'ont pas été repoussées. On est sorti de la zone grise pour entrer dans la zone noire."

Lando Norris, McLaren MCL38 Photo de: Lionel Ng / Motorsport Images

Puis l'Australien d'ajouter : "S'il y a une grande différence dans les performances [à partir d'Austin], il est clair que des questions se poseront. Si ce n'est pas le cas... eh bien, on ne sait pas. Notre mini-DRS était légal. Même si nous avons dû faire quelques changements, ce n'est pas révolutionnaire pour la voiture. Nous verrons si cela a un impact."

Quant à l'autre pilote McLaren, Lando Norris, qui est le principal rival de Max Verstappen au championnat pilotes, il ne pense pas que l'intervention de la FIA va changer grand-chose pour Red Bull. "C'est une chose d'avoir ce système sur sa voiture, c'en est une autre de l'exploiter et de l'utiliser, ce dont nous n'avons aucune idée. Si cela les a aidés, s'ils l'ont utilisé de la manière dont les gens pensent qu'ils l'ont fait, alors peut-être que cela ira dans notre sens."

"Mais, quand on parle de choses comme ça, ils n'auront pas décroché plusieurs pole positions ou victoires juste à cause d'un tel dispositif. Je ne pense pas que ça changera quoi que ce soit à l'ordre des choses, mais quand on se penche sur certaines séances de qualifications et certaines courses cette année, quand les écarts étaient de quelques centièmes de seconde ou même de quelques millièmes, alors on peut se dire, 'OK, eh bien, peut-être que ça a aidé dans telle ou telle direction'."

"Je pense que c'est une bonne chose que la FIA agisse de la sorte. Il y a une différence entre des choses noires et blanches comme celles-ci et [...] le fait de repousser les limites, de créer de nouvelles choses et d'innover dans le cadre qui vous est alloué pour innover. Je pense que McLaren a fait du très bon travail dans ce domaine, mais nous sommes certains de ne pas aller plus loin que cela."

Avec Jake Boxall-Legge et Jonathan Noble