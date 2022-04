Max Verstappen élu "Pilote du Jour" du GP d'Émilie-Romagne

Charger le lecteur audio

Auteur d'un bon départ pour conserver les commandes, Max Verstappen a par la suite livré une prestation sans faute sous la protection de son lieutenant Sergio Pérez. Le Néerlandais signe un Grand Chelem et devient le premier pilote à remporter la course sprint et la course du dimanche lors d'un même Grand Prix.

Résultat des votes du Pilote du Jour :

Max Verstappen - 14,7%

Sergio Pérez - 11,5%

Lando Norris - 11%

George Russell - 9,3%

Yuki Tsunoda - 8,7%

Les "Pilotes du Jour" de la saison 2022

Grand Prix Pilote du Jour Bahreïn Charles Leclerc Arabie saoudite Charles Leclerc Australie Charles Leclerc Émilie-Romagne Max Verstappen

Titres de "Pilote du Jour" par pilote (depuis 2016)