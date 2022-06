Verstappen : Les pilotes Mercedes ne devraient pas parler pour les autres

Charger le lecteur audio

Depuis le début de la saison 2022, les écuries doivent lutter contre le phénomène de marsouinage, après que le retour de l'effet de sol dans le cadre de la nouvelle réglementation a rendu ces rebonds problématiques. Si certaines équipes ont réussi à éradiquer le problème ou à le garder sous contrôle, Mercedes a été l'une des plus touchées, au point que cela devienne douloureux pour les pilotes.

La FIA a pris une première mesure pour intervenir plus tôt cette semaine, lorsqu'elle a publié une directive technique qui visait à établir une métrique sur le degré d'oscillation verticale des voitures, le tout pour des raisons de sécurité. Après que Verstappen a exposé son opposition aux changements de règles à la mi-saison lors de la conférence de presse du vendredi, Hamilton a déclaré qu'il était "toujours intéressant de voir les perspectives et les opinions des gens sous des lumières différentes."

"Évidemment, devant vous, c'est une chose, et c'en est une autre derrière, parfois les gens disent des choses différentes", avait affirmé Hamilton, avant de souligner l'importance de veiller à la sécurité des pilotes. S'exprimant samedi après les qualifications du Grand Prix du Canada, Verstappen a déclaré qu'il ne savait pas si Hamilton faisait référence à lui, mais a estimé qu'il était "toujours très honnête et direct."

À la question de savoir s'il était surpris par les propos de Hamilton, Verstappen a répondu à son rival. "Ce n'est pas seulement lui, mais aussi son coéquipier. Ils parlent pour d'autres personnes. Ils devraient juste se concentrer sur eux-mêmes et dire ce qu'ils pensent. Donc juste parler pour eux-mêmes au lieu d'impliquer d'autres personnes là-dedans."

George Russell et Max Verstappen à Montréal

Hamilton et son coéquipier George Russell ont été les deux pilotes les plus virulents en ce qui concerne les problèmes de sécurité résultant du marsouinage. Le dernier a déclaré vendredi que les pilotes qui n'avaient plus ce problème étaient contre tout changement de règles "parce que cela ne peut que les gêner" et qu'il était "un peu dommage de voir la performance privilégiée à la sécurité".

Hamilton a révélé vendredi qu'il souffrait davantage de maux de tête cette année en raison de la façon dont sa voiture rebondissait, tandis qu'un certain nombre de pilotes ont expliqué qu'ils suivaient beaucoup plus de séances de physiothérapie pour se remettre des courses par rapport aux années précédentes. La décision de la FIA d'enquêter sur le comportement des voitures a été largement saluée par les pilotes de F1, même si Russell a estimé qu'il s'agissait plus d'un "pansement" que d'une véritable solution.

Mais les pilotes qui n'ont pas eu autant de difficultés, comme Verstappen et Charles Leclerc pour Ferrari, se sont montrés plus sceptiques quant à la nécessité d'une intervention, d'autant plus que leurs équipes ont travaillé pour résoudre leurs soucis.

"Nous avons travaillé pour prendre le dessus sur ces problèmes", a déclaré Leclerc vendredi. "Je pense que l'évolution a été importante, on se demande si on doit mettre tout notre travail à la poubelle parce qu'il y a peut-être une équipe qui a plus de difficultés que les autres. C'est mon point de vue. Je comprends évidemment que c'est très mauvais chez Mercedes, mais je pense aussi qu'il y a peut-être des solutions à cela."