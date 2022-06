Verstappen : "Pas correct" que la FIA change les règles en cours de saison

Charger le lecteur audio

Avant le Grand Prix du Canada ce week-end, la FIA a publié une directive technique indiquant qu'elle cherchait à endiguer le phénomène de marsouinage qui a touché l'ensemble des écuries dans le cadre de la nouvelle réglementation pour 2022. Une collecte de données aura lieu à Montréal pour évaluer les mouvements d'oscillation des voitures, avant de fixer des limites aux rebonds autorisés, ce qui pourrait obliger certaines équipes à augmenter la hauteur de caisse de leurs voitures, au détriment des performances.

Cette décision a été prise après que les pilotes ont soulevé des problèmes de sécurité à Bakou, alors que le marsouinage sur cette piste bosselée a causé des douleurs physiques à plusieurs d'entre eux. Mais toutes les équipes ne sont pas parvenues à régler ce problème par elles-mêmes. Alors que Mercedes est l'une des équipes les plus touchées, Red Bull a réussi à combattre le phénomène. Le directeur de l'équipe, Christian Horner, a déclaré à Bakou qu'il pensait qu'il serait injuste de la part de la FIA de changer les règles à la mi-saison, ce qui pourrait avoir un impact sur les équipes qui ne sont pas touchées par le problème.

Max Verstappen, leader du championnat, a reconnu qu'il n'était pas à l'aise avec les changements de règles à la mi-saison : "Peu importe si cela va nous aider ou jouer contre nous, ces changements de règles au milieu de l'année, je ne pense pas que ce soit correct. Bien sûr, je comprends la partie sécurité, mais je pense que si vous parlez à chaque ingénieur dans le paddock, si vous relevez votre voiture, vous aurez moins de problèmes de toute façon. Naturellement, je pense que nous-mêmes, mais aussi l'équipe, allons essayer de trouver la limite de ce que nous pouvons supporter pour la performance, notamment le corps."

"Mais je ne pense pas qu'il soit correct qu'ils interviennent maintenant et commencent à appliquer ce genre de règles. Si vous ne pouvez pas gérer le marsouinage, vous devez augmenter la hauteur de caisse, parce que c'est très simple : il suffit d'augmenter la hauteur et vous n'aurez pas ces problèmes. Je pense que ce sera difficile à contrôler d'une certaine manière, mais nous verrons bien."

La majorité des pilotes ont salué la décision de la FIA de prendre des mesures, après avoir signalé un nombre croissant de problèmes physiques. Chez Mercedes, Lewis Hamilton a révélé vendredi au Canada qu'il a piloté avec des maux de tête cette saison, tandis que Pierre Gasly a soutenu que la FIA devait combattre les rebonds pour éviter que les pilotes "finissent avec une canne à 30 ans".

Mais Verstappen a comparé la F1 à un certain nombre de sports où la fatigue physique de la compétition augmente tout au long d'une carrière, et a estimé qu'il était important de ne pas exagérer l'impact potentiel du marsouinage. "Il y a beaucoup de sports où je pense que vous endommagez votre corps en général", a poursuivi Verstappen.

"Vous pouvez toujours juger si c'est la chose la plus sûre à faire, mais nous sommes prêts à prendre des risques, c'est notre sport et c'est ce que j'aime faire. C'est sûr que le marsouinage que nous avons en ce moment n'est pas agréable et je ne pense pas que ce soit correct. Mais certaines équipes sont capables de gérer ces choses beaucoup mieux que d'autres, il est donc possible de s'en débarrasser. Je ne pense pas qu'il faille dramatiser ce qui se passe en ce moment. Nous avons beaucoup de personnes intelligentes dans ce sport qui peuvent se débarrasser de ces choses."