Verstappen prédit une course plus serrée à Djeddah

Trois dixièmes d'avance en qualifications, près de 39 secondes sous le drapeau à damier au terme de la course. Telle est l'avance dont jouissait un Max Verstappen dominateur sur la première monoplace rivale autre que celle de son coéquipier Sergio Pérez au Grand Prix de Bahreïn. Malgré l'incertitude qui subsistait à l'issue des essais de pré-saison, aucune écurie n'a finalement été capable de représenter une menace sérieuse pour Red Bull à Sakhir : ni Ferrari, ni Aston Martin, et encore moins Mercedes.

L'inquiétude gagne donc la concurrence, à l'image d'un George Russell qui s'est pris à prédire de manière peut-être hyperbolique que la marque au taureau allait triompher lors des 23 Grands Prix au programme cette saison. Du côté de la structure de Milton Keynes, l'optimisme est évidemment bien plus nuancé, et Max Verstappen s'attend à un Grand Prix plus disputé en Arabie saoudite la semaine prochaine.

"L'Arabie saoudite est un circuit très différent de celui-ci", souligne le Néerlandais. "Il y a beaucoup plus de lignes droites, de virages rapides, et beaucoup moins de dégradation. Ici [à Bahreïn], nous étions particulièrement bons au niveau de la dégradation. Alors je m'attends à ce que tout le monde ait un rythme de course plus proche à Djeddah."

Si la Red Bull RB19 était à l'aise à Bahreïn, c'est notamment grâce à son excellente accélération à la sortie des virages lents et moyens, ainsi qu'à sa gestion des pneus sur la piste à l'asphalte le plus abrasif au calendrier. La donne sera bien différente sur le Circuit urbain de Djeddah, avec sa multitude de pleines charges et de courbes rapides.

"Notre voiture a l'air assez compétitive dans les virages rapides, mais Ferrari a l'air assez rapide en ligne droite – c'est évidemment très utile à Djeddah", précise Verstappen, qui a remporté dix des douze derniers Grands Prix en date.

Avec Matt Kew et Ronald Vording