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Verstappen répond au patron du COTA : "Après cinq tours, il ne pourrait plus marcher"

Max Verstappen estime que le circuit d'Austin doit être entièrement excavé pour bénéficier de fondations plus solides. Selon le Néerlandais, un simple resurfaçage ne suffira pas à corriger des bosses qu'il juge "inacceptables".

Ronald Vording

Publié: 25 oct. 2026, 12:00

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Photo de : Chris Graythen / Getty Images

Les importantes bosses du Circuit des Amériques (COTA) sont l'un des principaux sujets de discussion dans le paddock de la Formule 1 ce week-end. Les pilotes ont fait part de leurs inquiétudes lors du briefing organisé vendredi soir, après quoi Max Verstappen est resté un moment pour poursuivre les discussions avec des représentants de la FIA et du circuit.

Construit sur l'argile du Texas, connue pour sa forte capacité de retrait et de gonflement en fonction de son humidité, le circuit est particulièrement sujet aux déformations du sol. Il a été entièrement resurfacé il y a deux ans, tandis que deux autres interventions ont été réalisées avant l'édition de cette année. La portion comprise entre les virages 9 et 11 a de nouveau été resurfacée, tandis que des travaux ont été entrepris pour éliminer les bosses les plus importantes entre les virages 12 et 19.

Selon les pilotes, ces mesures sont toutefois insuffisantes. Jeudi, Verstappen avait déjà jugé "inacceptable" et "hors de contrôle" l'état de la piste. Samedi, il a ajouté qu'il prenait des antalgiques tous les jours à Austin, tout comme Lando Norris, qui a besoin de médicaments contre les maux de tête à chaque séance.

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De nouveau interrogé sur les bosses après les qualifications, lors de son échange avec les médias néerlandais dans le paddock, Verstappen a déclaré : "Il y a quelques virages ici où la situation est tout simplement vraiment inacceptable."

Il faisait notamment référence à l'énorme bosse dans la zone de freinage du premier virage et à une autre, particulièrement dangereuse, au virage 19. Mais lorsque Motorsport.com lui a demandé de préciser sa pensée, le Néerlandais a expliqué que les zones problématiques étaient plus nombreuses.

"Les virages 1 et 19 sont effectivement très mauvais, mais il y a aussi toute cette portion rapide entre les virages 4 et 5, où les bosses sont énormes... Bien sûr, je comprends que le sol pose problème ici, mais c'est quelque chose qu'il aurait fallu anticiper. Cela ne devrait vraiment pas servir d'excuse."

Au-delà des contraintes physiques qu'elles imposent aux pilotes, les bosses dans les esses présentent également un risque pour la sécurité. Plusieurs pilotes ont déjà failli perdre le contrôle de leur monoplace à cet endroit lors des essais à Austin. Or, si un accident survient dans cet enchaînement de virages rapides, les conséquences pourraient être considérables.

"Oui, ce sont des choses qui ne devraient vraiment pas se produire à de telles vitesses, lorsque la voiture talonne de cette manière", a expliqué Verstappen.

Verstappen préconise des mesures radicales

Max Verstappen (Red Bull)

Photo de: Clive Mason / Getty Images

Bobby Epstein, le président du COTA, avait réagi aux premières déclarations de Verstappen en laissant entendre que la situation n'était pas aussi grave que le Néerlandais l'avait décrit pendant les essais.

"Nous ne sommes pas satisfaits de la présence d'une bosse au point le plus bas du virage 1. Nous n'étions pas au courant avant cette semaine. Nous l'aurions corrigée. Mais les autres problèmes évoqués par Max, toutes les bosses présentes sur le circuit, nous les avons corrigés. La piste est en très bon état", a déclaré Epstein à ESPN.

Il s'attendait même à ce que Verstappen change d'avis après les essais libres du vendredi.

"Max ne me donne pas souvent tort, mais il a aussi souvent raison. Il est généralement très franc, et j'apprécie cela chez lui. Je n'ai eu aucun problème avec ses déclarations, mais je pense qu'il pourrait être surpris de constater que certaines bosses qu'il pensait encore présentes ont disparu."

Cependant, lorsque ces propos lui ont été rapportés pendant son échange avec les médias néerlandais, Verstappen a montré qu'il était loin de partager cet avis. Le quadruple champion du monde reste très peu convaincu par l'état du circuit et estime qu'Epstein tiendrait un autre discours s'il devait piloter la RB22.

"Je l'invite à piloter ma voiture", a lancé Verstappen. "Je pense qu'il devrait en sortir au bout de cinq tours et qu'il ne pourrait plus marcher."

Max Verstappen (Red Bull)

Photo de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Selon Verstappen, des mesures bien plus importantes seront nécessaires dans les années à venir. Jeudi, il avait déjà estimé que les pilotes ne devraient plus avoir à accepter de telles conditions, compte tenu des dommages que les vibrations et les chocs peuvent infliger à leur colonne vertébrale. Après les qualifications, le Néerlandais a avancé une proposition concrète pour remédier durablement au problème.

"On peut toujours remettre une nouvelle couche d'asphalte, mais un ou deux ans plus tard, le problème sera de retour. Il faut donc aller plus en profondeur."

"Je pense que la FIA et la Formule 1 devraient également se montrer plus strictes à ce sujet. Je comprends que cela coûte beaucoup d'argent, mais c'est vraiment comme mettre un pansement sur le problème. Il faut tout excaver et construire de véritables fondations si l'on sait que le sol bouge en dessous."

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