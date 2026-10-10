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Verstappen résiste aux Ferrari pour signer la vraie pole à Singapour

Max Verstappen (Red Bull) a signé la pole position du Grand Prix de Singapour 2026 de Formule 1, devant les Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo de : Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Q1 - Hadjar, de mal en pis

Après les conditions diurnes et pluvieuses du sprint, la F1 retrouve la nuit et une piste sèche pour les qualifications en vue de la course de demain.

La séance débute mal pour Esteban Ocon qui se fait une frayeur en tirant droit à la sortie du pont, se plaignant de ses freins. Quelques instants plus tard, c'est Lance Stroll qui tire tout droit dans l'échappatoire du virage 4 avant qu'Isack Hadjar ne fasse de même.

Pour le pilote Red Bull, la situation s'aggrave ensuite avec une coupure moteur qui le contraint à s'immobiliser provisoirement en piste, avant de repartir. Toutefois, les choses ne sont pas maîtrisées et il ne signera pas de tour chronométré par la suite, finissant par rentrer au stand pour mettre pied à terre.

Lando Norris fixe une première référence, en 1'33"047 puis 1'32"775. Hamilton fait cependant mieux en 1'32"680, un chrono qu'il améliorera sous le drapeau à damier en 1'32"429. 

Sur une piste qui s'améliore de tour en tour après avoir été gommée par la pluie, la zone d'élimination ne compte donc plus que cinq places avec le retrait d'Hadjar. Logiquement, on y retrouve les Aston Martin, les Cadillac et - à nouveau - une Williams, avec cette fois-ci Alexander Albon.

Éliminés en Q1 : Alonso, Albon, Stroll, Pérez, Bottas et Hadjar.

Singapore GP de Singapour - Q1

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 10

1'32.429

   S 191.900
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 10

+0.345

1'32.774

 0.345 S 191.187
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 10

+0.346

1'32.775

 0.001 S 191.185
4 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 9

+0.456

1'32.885

 0.110 S 190.958
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 9

+0.647

1'33.076

 0.191 S 190.566
6 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 10

+0.718

1'33.147

 0.071 S 190.421
7 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 10

+0.753

1'33.182

 0.035 S 190.350
8 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 3

+0.812

1'33.241

 0.059 S 190.229
9 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 8

+0.832

1'33.261

 0.020 S 190.188
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 9

+0.859

1'33.288

 0.027 S 190.133
11 United Kingdom O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 6

+0.927

1'33.356

 0.068 S 189.995
12 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 10

+1.172

1'33.601

 0.245 S 189.497
13 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 9

+1.188

1'33.617

 0.016 S 189.465
14 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 10

+1.345

1'33.774

 0.157 S 189.148
15 France E. Ocon Haas 31 Haas Ferrari 9

+1.374

1'33.803

 0.029 S 189.089
16 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 10

+1.740

1'34.169

 0.366 S 188.354
17 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 9

+1.794

1'34.223

 0.054 S 188.247
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 10

+1.860

1'34.289

 0.066 S 188.115
19 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 8

+2.517

1'34.946

 0.657 S 186.813
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 8

+2.694

1'35.123

 0.177 S 186.465
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 10

+3.555

1'35.984

 0.861 S 184.793
22 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 3

 

   S  
Voir les résultats complets

Q2 - Hamilton et Verstappen montent en puissance

La première salve de tours voit Hamilton signer un temps de 1'31"766 comme première référence, qu'il améliore en 1'31"529 sur une seconde tentative, repoussant Norris à 0"366. Verstappen est le seul à parvenir à faire jeu égal avec la Ferrari, avec un chrono à 0"110.

Colapinto se fait une grosse frayeur avec un contact assez violent avec le mur duquel il se sort toutefois sans trop de mal. Il est toutefois éliminé, en compagnie des Audi, des Haas et de Carlos Sainz.

Éliminés en Q2 : Hülkenberg, Bearman, Ocon, Sainz, Bortoleto et Colapinto.

Singapore GP de Singapour - Q2

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 19

1'31.529

   S 193.787
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 9

+0.110

1'31.639

 0.110 S 193.555
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 18

+0.366

1'31.895

 0.256 S 193.015
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 19

+0.424

1'31.953

 0.058 S 192.894
5 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 16

+0.550

1'32.079

 0.126 S 192.630
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 16

+0.683

1'32.212

 0.133 S 192.352
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 16

+0.716

1'32.245

 0.033 S 192.283
8 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 15

+0.790

1'32.319

 0.074 S 192.129
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 15

+0.969

1'32.498

 0.179 S 191.757
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 16

+1.073

1'32.602

 0.104 S 191.542
11 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 19

+1.255

1'32.784

 0.182 S 191.166
12 United Kingdom O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 12

+1.379

1'32.908

 0.124 S 190.911
13 France E. Ocon Haas 31 Haas Ferrari 15

+1.794

1'33.323

 0.415 S 190.062
14 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 15

+1.997

1'33.526

 0.203 S 189.649
15 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 19

+2.129

1'33.658

 0.132 S 189.382
16 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 14

+2.258

1'33.787

 0.129 S 189.122
Voir les résultats complets

Q3 - Verstappen maîtrise les Ferrari

Les stratégies de mise en température des pneus sont différentes entre les écuries, ce qui échelonne donc l'apparition des chronos sur la feuille des temps. La première référence est à mettre au crédit de Verstappen en 1'31"373, Hamilton échouant à 0"123 et Antonelli à 0"189.

Les ultimes tentatives ne voient pas d'amélioration pour Verstappen ou Hamilton, le Néerlandais s'emparant ainsi de la pole position, mais Leclerc parvient, lui, à s'intercaler entre le pilote Red Bull et son équipier. Antonelli sera en deuxième ligne aux côtés du septuple champion du monde.

Suivent ensuite Norris, Russell (qui partira en fond de grille), Piastri, Gasly, Lawson et Lindblad.

Singapore GP de Singapour - Q3

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 15

1'31.373

   S 194.118
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 25

+0.054

1'31.427

 0.054 S 194.003
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 25

+0.123

1'31.496

 0.069 S 193.857
4 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 23

+0.189

1'31.562

 0.066 S 193.717
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 24

+0.339

1'31.712

 0.150 S 193.401
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 23

+0.374

1'31.747

 0.035 S 193.327
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 22

+0.487

1'31.860

 0.113 S 193.089
8 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 22

+0.852

1'32.225

 0.365 S 192.325
9 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 21

+0.996

1'32.369

 0.144 S 192.025
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 21

+1.408

1'32.781

 0.412 S 191.172
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