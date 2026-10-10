Verstappen résiste aux Ferrari pour signer la vraie pole à Singapour

Q1 - Hadjar, de mal en pis

Après les conditions diurnes et pluvieuses du sprint, la F1 retrouve la nuit et une piste sèche pour les qualifications en vue de la course de demain.

La séance débute mal pour Esteban Ocon qui se fait une frayeur en tirant droit à la sortie du pont, se plaignant de ses freins. Quelques instants plus tard, c'est Lance Stroll qui tire tout droit dans l'échappatoire du virage 4 avant qu'Isack Hadjar ne fasse de même.

Pour le pilote Red Bull, la situation s'aggrave ensuite avec une coupure moteur qui le contraint à s'immobiliser provisoirement en piste, avant de repartir. Toutefois, les choses ne sont pas maîtrisées et il ne signera pas de tour chronométré par la suite, finissant par rentrer au stand pour mettre pied à terre.

Lando Norris fixe une première référence, en 1'33"047 puis 1'32"775. Hamilton fait cependant mieux en 1'32"680, un chrono qu'il améliorera sous le drapeau à damier en 1'32"429.

Sur une piste qui s'améliore de tour en tour après avoir été gommée par la pluie, la zone d'élimination ne compte donc plus que cinq places avec le retrait d'Hadjar. Logiquement, on y retrouve les Aston Martin, les Cadillac et - à nouveau - une Williams, avec cette fois-ci Alexander Albon.

Éliminés en Q1 : Alonso, Albon, Stroll, Pérez, Bottas et Hadjar.

Q2 - Hamilton et Verstappen montent en puissance

La première salve de tours voit Hamilton signer un temps de 1'31"766 comme première référence, qu'il améliore en 1'31"529 sur une seconde tentative, repoussant Norris à 0"366. Verstappen est le seul à parvenir à faire jeu égal avec la Ferrari, avec un chrono à 0"110.

Colapinto se fait une grosse frayeur avec un contact assez violent avec le mur duquel il se sort toutefois sans trop de mal. Il est toutefois éliminé, en compagnie des Audi, des Haas et de Carlos Sainz.

Éliminés en Q2 : Hülkenberg, Bearman, Ocon, Sainz, Bortoleto et Colapinto.

Q3 - Verstappen maîtrise les Ferrari

Les stratégies de mise en température des pneus sont différentes entre les écuries, ce qui échelonne donc l'apparition des chronos sur la feuille des temps. La première référence est à mettre au crédit de Verstappen en 1'31"373, Hamilton échouant à 0"123 et Antonelli à 0"189.

Les ultimes tentatives ne voient pas d'amélioration pour Verstappen ou Hamilton, le Néerlandais s'emparant ainsi de la pole position, mais Leclerc parvient, lui, à s'intercaler entre le pilote Red Bull et son équipier. Antonelli sera en deuxième ligne aux côtés du septuple champion du monde.

Suivent ensuite Norris, Russell (qui partira en fond de grille), Piastri, Gasly, Lawson et Lindblad.