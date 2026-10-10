Verstappen résiste aux Ferrari pour signer la vraie pole à Singapour
Max Verstappen (Red Bull) a signé la pole position du Grand Prix de Singapour 2026 de Formule 1, devant les Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton.
Photo de : Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Q1 - Hadjar, de mal en pis
Après les conditions diurnes et pluvieuses du sprint, la F1 retrouve la nuit et une piste sèche pour les qualifications en vue de la course de demain.
La séance débute mal pour Esteban Ocon qui se fait une frayeur en tirant droit à la sortie du pont, se plaignant de ses freins. Quelques instants plus tard, c'est Lance Stroll qui tire tout droit dans l'échappatoire du virage 4 avant qu'Isack Hadjar ne fasse de même.
Pour le pilote Red Bull, la situation s'aggrave ensuite avec une coupure moteur qui le contraint à s'immobiliser provisoirement en piste, avant de repartir. Toutefois, les choses ne sont pas maîtrisées et il ne signera pas de tour chronométré par la suite, finissant par rentrer au stand pour mettre pied à terre.
Lando Norris fixe une première référence, en 1'33"047 puis 1'32"775. Hamilton fait cependant mieux en 1'32"680, un chrono qu'il améliorera sous le drapeau à damier en 1'32"429.
Sur une piste qui s'améliore de tour en tour après avoir été gommée par la pluie, la zone d'élimination ne compte donc plus que cinq places avec le retrait d'Hadjar. Logiquement, on y retrouve les Aston Martin, les Cadillac et - à nouveau - une Williams, avec cette fois-ci Alexander Albon.
Éliminés en Q1 : Alonso, Albon, Stroll, Pérez, Bottas et Hadjar.
GP de Singapour - Q1
|Pos.
|Pilote
|#
|Constructeur
|Moteur
|Tours
|Temps
|Écart
|Pneus
|km/h
|1
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|10
|
1'32.429
|S
|191.900
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|10
|
+0.345
1'32.774
|0.345
|S
|191.187
|3
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|10
|
+0.346
1'32.775
|0.001
|S
|191.185
|4
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|9
|
+0.456
1'32.885
|0.110
|S
|190.958
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|9
|
+0.647
1'33.076
|0.191
|S
|190.566
|6
|N. Hülkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|10
|
+0.718
1'33.147
|0.071
|S
|190.421
|7
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|10
|
+0.753
1'33.182
|0.035
|S
|190.350
|8
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|3
|
+0.812
1'33.241
|0.059
|S
|190.229
|9
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|8
|
+0.832
1'33.261
|0.020
|S
|190.188
|10
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|9
|
+0.859
1'33.288
|0.027
|S
|190.133
|11
|O. Bearman Haas
|87
|Haas
|Ferrari
|6
|
+0.927
1'33.356
|0.068
|S
|189.995
|12
|K. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|10
|
+1.172
1'33.601
|0.245
|S
|189.497
|13
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|9
|
+1.188
1'33.617
|0.016
|S
|189.465
|14
|C. Sainz Jr Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|10
|
+1.345
1'33.774
|0.157
|S
|189.148
|15
|E. Ocon Haas
|31
|Haas
|Ferrari
|9
|
+1.374
1'33.803
|0.029
|S
|189.089
|16
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|10
|
+1.740
1'34.169
|0.366
|S
|188.354
|17
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|9
|
+1.794
1'34.223
|0.054
|S
|188.247
|18
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|10
|
+1.860
1'34.289
|0.066
|S
|188.115
|19
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|8
|
+2.517
1'34.946
|0.657
|S
|186.813
|20
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|8
|
+2.694
1'35.123
|0.177
|S
|186.465
|21
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|10
|
+3.555
1'35.984
|0.861
|S
|184.793
|22
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|3
|
|S
|Voir les résultats complets
Q2 - Hamilton et Verstappen montent en puissance
La première salve de tours voit Hamilton signer un temps de 1'31"766 comme première référence, qu'il améliore en 1'31"529 sur une seconde tentative, repoussant Norris à 0"366. Verstappen est le seul à parvenir à faire jeu égal avec la Ferrari, avec un chrono à 0"110.
Colapinto se fait une grosse frayeur avec un contact assez violent avec le mur duquel il se sort toutefois sans trop de mal. Il est toutefois éliminé, en compagnie des Audi, des Haas et de Carlos Sainz.
Éliminés en Q2 : Hülkenberg, Bearman, Ocon, Sainz, Bortoleto et Colapinto.
GP de Singapour - Q2
|Pos.
|Pilote
|#
|Constructeur
|Moteur
|Tours
|Temps
|Écart
|Pneus
|km/h
|1
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|19
|
1'31.529
|S
|193.787
|2
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|9
|
+0.110
1'31.639
|0.110
|S
|193.555
|3
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|18
|
+0.366
1'31.895
|0.256
|S
|193.015
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|19
|
+0.424
1'31.953
|0.058
|S
|192.894
|5
|K. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|16
|
+0.550
1'32.079
|0.126
|S
|192.630
|6
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|16
|
+0.683
1'32.212
|0.133
|S
|192.352
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|16
|
+0.716
1'32.245
|0.033
|S
|192.283
|8
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|15
|
+0.790
1'32.319
|0.074
|S
|192.129
|9
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|15
|
+0.969
1'32.498
|0.179
|S
|191.757
|10
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|16
|
+1.073
1'32.602
|0.104
|S
|191.542
|11
|N. Hülkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|19
|
+1.255
1'32.784
|0.182
|S
|191.166
|12
|O. Bearman Haas
|87
|Haas
|Ferrari
|12
|
+1.379
1'32.908
|0.124
|S
|190.911
|13
|E. Ocon Haas
|31
|Haas
|Ferrari
|15
|
+1.794
1'33.323
|0.415
|S
|190.062
|14
|C. Sainz Jr Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|15
|
+1.997
1'33.526
|0.203
|S
|189.649
|15
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|19
|
+2.129
1'33.658
|0.132
|S
|189.382
|16
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|14
|
+2.258
1'33.787
|0.129
|S
|189.122
|Voir les résultats complets
Q3 - Verstappen maîtrise les Ferrari
Les stratégies de mise en température des pneus sont différentes entre les écuries, ce qui échelonne donc l'apparition des chronos sur la feuille des temps. La première référence est à mettre au crédit de Verstappen en 1'31"373, Hamilton échouant à 0"123 et Antonelli à 0"189.
Les ultimes tentatives ne voient pas d'amélioration pour Verstappen ou Hamilton, le Néerlandais s'emparant ainsi de la pole position, mais Leclerc parvient, lui, à s'intercaler entre le pilote Red Bull et son équipier. Antonelli sera en deuxième ligne aux côtés du septuple champion du monde.
Suivent ensuite Norris, Russell (qui partira en fond de grille), Piastri, Gasly, Lawson et Lindblad.
GP de Singapour - Q3
|Pos.
|Pilote
|#
|Constructeur
|Moteur
|Tours
|Temps
|Écart
|Pneus
|km/h
|1
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|15
|
1'31.373
|S
|194.118
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|25
|
+0.054
1'31.427
|0.054
|S
|194.003
|3
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|25
|
+0.123
1'31.496
|0.069
|S
|193.857
|4
|K. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|23
|
+0.189
1'31.562
|0.066
|S
|193.717
|5
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|24
|
+0.339
1'31.712
|0.150
|S
|193.401
|6
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|23
|
+0.374
1'31.747
|0.035
|S
|193.327
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|22
|
+0.487
1'31.860
|0.113
|S
|193.089
|8
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|22
|
+0.852
1'32.225
|0.365
|S
|192.325
|9
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|21
|
+0.996
1'32.369
|0.144
|S
|192.025
|10
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|21
|
+1.408
1'32.781
|0.412
|S
|191.172
|Voir les résultats complets
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