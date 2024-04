Verstappen : La F1 se trompe en allant vers l'aéro active en 2026

Alors que la FIA doit encore finaliser le nouveau Règlement Technique qui entera en vigueur en 2026, Motorsport.com a révélé en début de semaine que des découvertes alarmantes dans les simulations ont incité à repenser le fonctionnement des éléments aérodynamiques actifs des nouvelles F1.

Si, initialement, seul l'aileron arrière serait un élément mobile, il a été décidé que l'aileron avant devrait également être réglable pour des raisons d'équilibre aérodynamique. Cette décision a été prise à la suite de simulations ayant mis en évidence un risque élevé de tête-à-queue avec un aileron arrière en configuration faible traînée.

Selon Max Verstappen, la F1 n'avance pas dans la bonne direction en cherchant à exploiter des éléments complexes comme l'aérodynamique active. Le triple Champion du monde estime que de plus grandes améliorations pourraient être apportées avec la réduction du poids des voitures.

"Concernant le potentiel de l'aérodynamique active et des choses comme ça, je ne suis pas sûr que nous devrions aller dans cette direction", indique-t-il en réponse à une question de Motorsport.com. "Mais c'est ce qu'il semble se passer pour le moment. J'espère que nous pourrons optimiser toutes ces choses. Pour moi, il est plus important d'essayer de lutter contre le poids des voitures, d'essayer de l'optimiser, plutôt que d'utiliser tous ces outils et ces astuces pour essayer d'aider les dépassements ou le fait de suivre. Il doit y avoir d'autres moyens d'y parvenir."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo de: Mark Sutton

Les éléments aérodynamiques mobiles sont devenus essentiels car les voitures de 2026 doivent compenser les performances uniques des nouvelles unités de puissance. La répartition de la puissance prévue entre le moteur à combustion interne et la batterie (50/50) signifie que la puissance diminuera dans l'ensemble et pourrait s'épuiser à la fin des lignes droites. C'est pourquoi la FIA souhaite que les ailerons soient dans une configuration à fort appui dans les virages tout en passant à une faible traînée dans les lignes droites afin d'améliorer la vitesse de pointe.

"Avec la réglementation moteur qu'ils ont adoptée, ils doivent en quelque sorte [développer l'aérodynamique active] pour augmenter la vitesse de pointe quand la batterie cesse de se déployer", ajoute Verstappen. "Certains circuits fonctionneront un peu mieux et d'autres seront probablement un peu plus à la limite. Bien sûr, les gens vont essayer de contrer mes arguments mais je pense que, de toute façon, nous verrons ce qu'il en sera en 2026."