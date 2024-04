Les secrets du refroidissement de la Red Bull RB20

Bien que les entrées d'air très petites des pontons et les découpes en dessous soient les éléments qui attirent le plus l'attention lorsque l'on parle de la Red Bull RB20, il y a eu un travail minutieux pour que le package entier réponde aux besoins de refroidissement et d'aérodynamique.

Cela s'est traduit par des efforts considérables pour optimiser l'efficacité de la RB20 tout au long du début de saison, avec une évolution intéressante et plus complexe qu'il n'y paraît apportée pour le Grand Prix du Japon.

Évidemment, l'attention a été immédiatement attirée par l'arrivée d'une nouvelle prise d'air à côté de la jambe du Halo (en médaillon ci-dessus, à gauche). Bien que la version Red Bull soit petite, elle n'a pas été sans rappeler à certains ce qu'avait fait Benetton en 1988 et dans la première moitié de 1989 avec sa B188.

Johnny Herbert, Benetton B188 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Si les prises d'air de la RB20 semblent un peu inhabituelles par rapport à l'endroit où les équipes les placent d'ordinaire, le schéma général des prises d'air de Red Bull en 2024 est toute façon sensiblement différent de tout ce qui se trouve sur la grille de départ.

Comme le montre le dessin de Giorgio Piola (ci-dessus), les entrées sont prises en sandwich entre la jambe arrière du Halo et le bord du cockpit dans cette zone. Elles alimentent en air frais un plus petit refroidisseur monté sur la selle latérale à côté de l'unité de puissance.

Alors que la nouvelle prise d'air aide sans aucun doute le refroidissement interne, il semble que ces nouvelles entrées jouent un rôle plus important en aidant à faire passer le flux d'air à travers le capot moteur et la carrosserie du ponton. Cela est d'autant plus logique que l'entrée horizontale supérieure du ponton et la carrosserie avant ont été reconfigurées, l'entrée étant légèrement plus petite que celle utilisée lors des trois premières courses de la saison (nouvelle disposition, ci-dessus dans l'encart en haut à droite).

Parallèlement, une autre dérive verticale a été ajoutée au milieu de la lame du rétroviseur (flèche noire, ci-dessus à gauche dans le médaillon) pour aider à gérer le flux sur la surface supérieure du ponton, y compris à l'endroit où se trouve la nouvelle entrée d'air.

Également, Red Bull a une fois de plus démontré la polyvalence du système de refroidissement supérieur, puisque la sortie sur le côté du capot moteur a été supprimée, comme en Arabie saoudite, tandis que l'on a ouvert le panneau à lamelles à l'intérieur de la gouttière située au-dessus.

La segmentation des différents panneaux du ponton et du capot moteur permet une grande modularité, ce qui offre à l'équipe la possibilité d'être très sélective à chaque course. Cela signifie que ce que nous avons vu au Japon pourrait être reconfiguré à l'avenir, en fonction du refroidissement et de l'efficacité aérodynamique requis.

Plancher de la Red Bull RB20 Photo de: Giorgio Piola

Red Bull a également apporté des modifications au plancher et à l'ailette de bord de la RB20 au Japon, l'équipe cherchant à augmenter les performances dans cette zone et dans ce périmètre. Ces modifications ont permis d'augmenter la charge locale du plancher, avec une inclinaison plus agressive appliquée à l'ailette de bord pour faciliter cela.

Dans le même temps, sur la section arrière, une aube en forme de tête de hache dépasse désormais de l'endroit où la section arrière était auparavant effilée pour rejoindre le plancher (flèche rouge ci-dessus).