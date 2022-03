Hülkenberg remplace Vettel, positif au COVID

Charger le lecteur audio

Alors que les inquiétudes se portaient en début de semaine sur Daniel Ricciardo – malade puis testé positif au COVID-19 lors des essais de Bahreïn mais finalement remis et prêt à rouler –, c'est finalement Sebastian Vettel qui va manquer la première course de la saison 2022 de F1, après avoir été lui-même testé positif cette semaine. Le quadruple Champion du monde de Formule 1 sera remplacé par Nico Hülkenberg, réserviste Aston Martin.

Ce n'est pas le premier remplacement que l'ancien pilote Williams, Force India et Renault réalise à la suite d'une infection au COVID puisqu'il avait également été appelé à la dernière minute pour remplacer Sergio Pérez lors des deux Grands Prix organisés à Silverstone et pour suppléer Lance Stroll lors du GP de l'Eifel, tout cela au cours de la saison 2020.

C'était à l'époque où l'écurie, anciennement Force India de 2008 à 2018, s'appelait encore Racing Point, avant qu'elle ne devienne officiellement Aston Martin l'an passé. Cela signifie que Hülkenberg, s'il prend bien le départ ce dimanche, aura roulé pour trois constructeurs différents basés dans la même usine de Silverstone.

Vettel est de son côté le neuvième pilote de la catégorie reine du sport automobile à avoir été contaminé par ce coronavirus depuis 2020, après Sergio Pérez, Lance Stroll, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Lando Norris, Pierre Gasly, Kimi Räikkönen, Nikita Mazepin et donc Daniel Ricciardo.

Le Grand Prix de Bahreïn sera le premier à ne pas compter Sebastian Vettel parmi ses engagés depuis le GP d'Europe 2007, dernière course avant son retour en F1 via Toro Rosso au GP de Hongrie. En revanche, pour trouver trace d'une épreuve où l'Allemand n'était pas au départ, il faut simplement remonter au GP de Bahreïn 2016, quand il avait abandonné à la suite d'une défaillance dans le tour de formation, à l'époque où il courait pour Ferrari.

Au vu des délais serrés entre les GP de Bahreïn et d'Arabie saoudite, la question de sa présence à Djeddah pourrait se poser, d'autant plus que la législation bahreïnie impose normalement une période d'isolement de sept jours. Toutefois des exemptions sont possibles pour les athlètes de haut niveau, Hamilton en ayant par exemple bénéficié en 2020 entre les GP de Sakhir et d'Abu Dhabi.

Les deux infections de Ricciardo et de Vettel interviennent dans un contexte de relâchement des protocoles COVID imposés par la FIA dans le paddock. Les tests PCR ne sont désormais plus obligatoires mais recommandés et le système des bulles mis en place en 2020 et 2021 a été abandonné. Cela avait notamment permis aux pilotes de se rassembler à la veille du début des tests de Sakhir pour une photo de soutien à l'Ukraine dans le cadre d'une action symbolique menée par le GPDA, en présence notamment de l'Australien qui avait commencé à se sentir malade peu après.