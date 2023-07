Vettel : Verstappen domine, mais ce n'est "pas un jeu d'enfant"

Jusqu'à présent, la saison 2023 de Formule 1 est le théâtre d'une éclatante domination de Red Bull. L'écurie au taureau a remporté les dix Grands Prix déjà disputés cette année (ainsi que les deux sprints), Max Verstappen s'étant imposé dans les six derniers avec une facilité qui paraît déconcertante. C'est à Silverstone qu'il a été le plus menacé après avoir perdu la tête au profit de Lando Norris au départ, mais il s'est quand même parvenu à s'imposer avec près de quatre secondes d'avance, signant une victoire que son rythme rendait presque inexorable.

Codétenteur du record de neuf victoires consécutives en Formule 1, Sebastian Vettel sait ce que c'est de dominer dans la catégorie reine du sport automobile. La RB19 a beau être la meilleure monoplace du plateau, le quadruple Champion du monde refuse que les performances de Verstappen soient réduites à sa monoplace.

"Red Bull a remporté toutes les courses jusqu'à présent, ce que nous n'avions certainement pas accompli quand je dominais. Bravo à eux", déclare Vettel. "C'est un exploit incroyable en matière d'ingénierie, créer une voiture si compétitive qu'elle est capable de battre toutes les autres, jusque-là sur tous les circuits. Mais aussi du point de vue du pilote, il faut l'en féliciter. Il fait un travail incroyable, il a un talent incroyable et il ne commet pas d'erreurs. Sergio [Pérez] n'est pas un mauvais pilote, mais on voit comme les choses peuvent vite mal tourner."

"Quand on est toujours devant parce qu'on fait du très bon travail, les gens peuvent dire que c'est ennuyeux et facile. Mais ça ne se résume pas au temps au tour. Je suis sûr que Lewis [Hamilton] sera d'accord pour dire que toutes les années où il a gagné, ce n'était pas un jeu d'enfant, et si l'on remonte à moi, à Michael [Schumacher], à Mika [Häkkinen], à tous ceux qui ont peut-être eu leur ère à eux, ce n'était pas un jeu d'enfant. Ils étaient probablement à leur meilleur niveau, et prenaient du plaisir à travailler en équipe."

Max Verstappen et Sebastian Vettel en 2022

Red Bull aura au Grand Prix de Hongrie l'opportunité d'établir un nouveau record de victoires consécutives pour un constructeur de Formule 1, ce serait la douzième. L'écurie peut également devenir la première à remporter tous les Grands Prix au programme, même si la tâche sera ardue puisqu'il en reste douze à disputer. Précédemment, Mercedes (19/21 en 2016) et surtout McLaren (15/16 en 1988) n'étaient pas passés loin.

"Rien n'est impossible, et avec la voiture qu'ils ont, il y a une chance", estime Vettel. "Mais il y a beaucoup de facteurs : la fiabilité, tous les incidents du premier tour, tout ce qui est fou et qui peut arriver lors d'une course. Mais quand on est au sommet de son art, on apprend à maîtriser ces choses de mieux en mieux. On a plus ou moins une vue à 360° sur ce qui se passe en course. Alors c'est sûrement possible. Ça l'était sûrement l'an dernier, ça l'est cette année. Ça l'a été pour Mercedes quelques années. Jusqu'à présent, je ne crois pas qu'on ait vu un constructeur gagner toutes les courses – c'est passé très près en 1988. Mais c'était possible. On verra."

Propos recueillis par Laura Leslie