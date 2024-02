Villeneuve : "Mieux vaut ne pas gagner avec Ferrari qu'avec Mercedes"

Comme tout le monde, Jacques Villeneuve a été "particulièrement surpris" par l'annonce du transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari en 2025, y compris "par le moment choisi". Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, le Champion du monde 1997 estime que l'annonce qui a fait trembler le monde de la Formule 1 il y a quelques jours est bel et bien "du jamais vu" dont "on parlera tout au long de l'année".

Une fois la surprise passée, le Canadien estime néanmoins que le défi que se lance Lewis Hamilton en quittant Mercedes pour Ferrari, qu'il rejoindra alors qu'il aura 40 ans, est "une bonne nouvelle pour nous tous", et il s'en explique : "On ne peut rien imaginer de plus. C'est la plus grande équipe de tous les temps avec le pilote le plus titré. Pour Ferrari, il s'agit d'une incroyable opération de communication, dans un sens positif. Et de la part d'Hamilton, c'est un grand changement...".

Interrogé sur le risque sportif pour le septuple Champion du monde de quitter une équipe avec laquelle il a tout gagné, Jacques Villeneuve le juge tout simplement inexistant. Selon lui, Lewis Hamilton n'a rien à perdre et tout à gagner dans cette opération. Néanmoins, le voir évoluer sous les couleurs de la Scuderia pourrait également être une épreuve mentale.

"Il y a le sentiment qu'il manque quelque chose chez Mercedes, et je ne pense pas qu'ils vont rebondir d'ici deux ans", prédit-t-il. "Lewis a donc raison d'aller chez Ferrari. S'il gagne, ce sera fantastique, ce sera le meilleur. En plus, c'est à un moment de l'histoire où l'équipe n'a pas gagné depuis très longtemps. Cela aurait été différent, par exemple, d'arriver directement après Schumacher. Et s'il ne gagne pas, ce sera de toute façon une question d'image. Mieux vaut ne pas gagner avec Ferrari que ne pas gagner avec Mercedes."

"Ferrari, c'est un autre monde, dans lequel il n'est pas facile de survivre. On va maintenant voir à quel point il est fort, y compris sur le plan psychologique. Ferrari use les pilotes. Même quelqu'un comme Alonso s'est épuisé. Le seul qui ne l'a pas été, c'est Schumacher."