Villeneuve : l'indécision de Sainz va finir par "agacer les équipes"

Mais quand Carlos Sainz prendra-t-il (enfin) sa décision ? Dans l'état actuel des choses, le pilote espagnol, qui quittera Ferrari à l'issue de cette saison pour faire place à Lewis Hamilton, dispose d'offres de la part de plusieurs écuries, et constitue l'élément clé du marché des transferts.

Audi a été la première équipe à se manifester. Si des contacts existaient déjà avant cette saison, en raison des liens étroits liant la marque allemande à Carlos Sainz Sr, le père du pilote Ferrari, ceux-ci se sont précisés à l'annonce du départ de l'Espagnol de la Scuderia à la fin de la campagne 2024. Mais Sainz, réticent à essuyer les plâtres d'un projet mené par un constructeur au palmarès éloquent en sport automobile mais totalement novice en F1, prend le temps d'évaluer plusieurs autres options.

La première alternative, qui s'est manifestée en mai dernier, émane de l'écurie Williams. Si Alex Albon est déjà confirmé, Logan Sargeant devrait vraisemblablement évoluer sous d'autres cieux l'an prochain, et probablement loin de la F1. L'écurie britannique, qui dispose de l'atout du moteur Mercedes, a fait une offre à Sainz, lequel pourrait même s'engager sur une seule saison, le temps d'évaluer d'autres alternatives par la suite.

Puis est arrivée Alpine, avec une offre de dernière minute et plutôt inattendue, à la fin du mois de juin. Dans la foulée de l'arrivée de Flavio Briatore en tant que conseiller spécial, l'équipe défendant les couleurs de la marque française a approché Sainz à son tour, dans le contexte de la rumeur de l'abandon du moteur Renault pour un bloc Mercedes. De quoi faire cogiter le pilote espagnol encore davantage.

Mais ce qui semble encore plus attirer l'attention du Madrilène, c'est l'hypothèse d'un volant chez Mercedes en remplacement de Lewis Hamilton. Difficile de savoir à quel stade ont avancé les discussions et, même si aucune offre concrète n'a été formulée au pilote espagnol, ce dernier serait finalement toujours en lice pour épauler George Russell. Ce sont les dires de Toto Wolff, le directeur de l'équipe allemande, qui évalue toujours le niveau de performance de son jeune protégé Kimi Antonelli avant de le lancer dans le grand bain de la F1.

Carlos Sainz annoncera-t-il prochainement de quoi sera fait son avenir ? Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

De la décision de Toto Wolff dépend ainsi l'avenir de Carlos Sainz, mais ce petit jeu pourrait finalement se retourner contre ce dernier, selon Jacques Villeneuve : "Il espère probablement encore que Mercedes estime qu'Antonelli n'est pas assez bon, et que le baquet sera disponible pour quelques années", a commenté le Champion du monde 1997 dans une publication d'OLBG. "Mais jouer un jeu d'attente peut faire que vous vous retrouviez le dernier en lice, et être le dernier en lice n'est pas une bonne chose."

"À un moment donné, vous allez forcément agacer les autres équipes qui vous ont fait des offres incroyables. Il semblait certain qu’il allait rejoindre Williams, et puis quelque chose s’est produit. Quand vous recevez une bonne offre et que vous tardez encore et encore, vous allez énerver les gens et ils ne voudront plus de vous. Vous finissez par signer très tard et vous montrez clairement à cette équipe qu'elle n'était que votre troisième choix. Ce n'est pas non plus la meilleure chose à faire."

Par ailleurs, Jacques Villeneuve estime que Carlos Sainz constituera un apport capital pour l'écurie qu'il finira par rejoindre, évoquant son impact dans les différentes formations dont il a défendu les couleurs jusqu'ici, mais également son attitude en dehors de la voiture.

"Il est arrivé chez McLaren, et l'équipe a commencé à s'améliorer", continue Villeneuve. "Il est parti, et l'équipe a commencé à stagner et a souffert lorsque Ricciardo est arrivé. Il est arrivé ensuite chez Ferrari et ils ont commencé à s'améliorer. Il a une excellente éthique de travail et une bonne façon de travailler avec les ingénieurs. Ses retours sont excellents et payants. Cela a beaucoup de valeur. Il est rapide et compétitif, et il semble bien réagir sous pression."

"Quand Ferrari l’a lâché, il n’a pas mal réagi. Il a réagi comme un mec cool. Cela fait une grande différence. Les équipes aiment ça. Il serait génial pour Williams qui a besoin de deux pilotes comme ça. Ils sont en train de monter."