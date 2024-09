Williams : Colapinto a fait "tout ce qu’il fallait" pour ses débuts

Pilote de réserve et de développement de l'équipe Williams, Franco Colapinto, 21 ans, et habituel protagoniste du championnat de F2, a été promu titulaire au sein de l'équipe anglaise suite à la mise à l'écart de Logan Sargeant après le Grand Prix des Pays-Bas. Quelques jours après sa nomination, Colapinto s'est retrouvé dans le baquet de la seconde Williams à Monza, où il a effectué ses débuts en F1 à l'occasion du Grand Prix d'Italie.

17e des deux premières séances d'essais libres du vendredi, le jeune Argentin s'est illustré le samedi matin lors des EL3 en signant le neuvième meilleur chrono, à trois dixièmes de son expérimenté équipier Alexander Albon.

En qualifications toutefois, Colapinto ratait de peu un passage en Q2 après être sorti au large à Lesmo dans son tour le plus rapide. Parti 18e sur la grille, le Sud-Américain effectuait une course solide, pour conclure son premier Grand Prix au 12e rang, en s'étant souvent proche du rythme d'Albon. Une performance que n'a pas manqué de souligner James Vowles, le directeur de l'écurie Williams.

"Terminer à quelques secondes d'Alex, avec un écart fait dans le premier relais alors qu'il était parti en fond de grille, est un bon résultat", a ainsi déclaré Vowles à Motorsport.com. "Il a fait tout ce qu'il fallait, au départ, il n'a pas perdu de position, il a fait du bon travail lors de son arrêt au stand."

"Jusqu'à son erreur en qualifications, il était à un dixième d'Alex. C'est la seule erreur que l'on puisse lui reprocher et sans cela, je pense qu'il aurait pu se battre pour un point dès sa première sortie. Je suis donc très, très heureux de tout ce qu'il a fait et de la façon dont il a construit son week-end."

Franco Colapinto, ici à la lutte avec Nico Hülkenberg, a effectué des débuts probants en F1. Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Si James Vowles et Williams ont été l'objet de critiques pour avoir privilégié un débutant pour remplacer Logan Sargeant, alors que d'autres pilotes plus expérimentés comme Mick Schumacher étaient sur le marché, la performance de Franco Colapinto à Monza les responsables de l'équipe britannique dans leur choix.

"Une partie des raisons pour lesquelles il est dans la voiture est sa capacité à faire face à une grosse pression", poursuit Vowles. "Il faut toujours avoir une capacité naturelle à être rapide au volant, mais c'est aussi quelqu'un de particulièrement serein. Nous l'avons abreuvé de plus d'informations qu'un être humain ne peut le supporter, et si vous lui posez la question aujourd'hui, il vous dira que c'était vraiment trop. Mais cela ne l'a pas fait basculer dans un autre état que 'c'est comme ça que je fais les choses, et c'est comme ça que je suis le plus performant', et c'est en partie la raison pour laquelle il est dans la voiture."

Par ailleurs, James Vowles indique que les nombreuses séances sur simulateur suivies par Franco Colapinto ont été suffisantes pour déceler les aptitudes du jeune sud-américain, et encourager l'équipe à le lancer dans le grand bain à Monza.

Franco Colapinto s'est montré appliqué pour ses débuts en Grands Prix chez Williams. Photo de: Williams

"Cela m'a conforté dans le fait qu'il est plus rapide que les gens ne le pensent", a poursuivi le Britannique. "Il faut le voir de ses propres yeux. C'est basé sur ce qu'il a fait à Silverstone et sur ce qu'il fait dans le simulateur, ce qui n'est pas toujours corrélé, mais il y avait de bonnes preuves pour le suggérer."

"Je crois qu'il faut investir dans la jeunesse. J'ai été un jeune diplômé un jour et quelqu'un a investi en moi. Et si vous investissez dans les bonnes personnes qui ont le bon soutien, vous serez surpris de ce que vous pouvez obtenir d'elles."

Je continue de dire qu'il y a toutes les raisons d'être encouragé par ses performances en vue de Bakou, à Singapour et sur tous les autres circuits.

Après son baptême du feu sur l'Autodrome de Monza, Franco Colapinto visera ses premiers points lors du prochain rendez-vous de la saison, à Bakou. Un top 10 qui semble à sa portée au vu de ses débuts en Italie, selon Vowles. "Je continue de dire qu'il y a toutes les raisons d'être encouragé par ses performances en vue de Bakou, à Singapour et sur tous les autres circuits", conclut le directeur de l'équipe Williams.

"Je pense qu'il aurait pu marquer des points [dès Monza] si les qualifications s'étaient bien déroulées. Nous sommes un peu responsables. Nous devons améliorer la voiture au bon rythme, et il y a d'autres mises à jour à venir qui nous aideront à entrer plus concrètement dans la zone des points. Lorsque l'ensemble est sur la voiture, ses chances augmentent pour toutes les courses restantes. À Bakou, il a encore une chance, mais il doit être absolument parfait ce week-end-là, et je pense que c'est une attente trop élevée à faire peser sur ses épaules."

Franco Colapinto a donc huit Grands Prix pour tenter de marquer ses premiers points en F1, des points que Logan Sargeant n'a pas réussi à inscrire cette saison avant son éviction. Après cela, le pilote argentin devra céder sa place à Carlos Sainz, qui s'est engagé avec Williams à partir de 2025.

Propos recueillis par Oleg Karpov