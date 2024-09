Williams lance une académie d'ingénieurs avec son partenaire Komatsu

Les ambitions de tout projet d'ingénierie en Formule 1 sont toujours orientées vers la progression de l'équipe concernée vers le haut de la grille. L'Engineering Academy Komatsu-Williams n'est pas différente et a des aspirations similaires à long terme, mais bien plus encore.

Le programme a été lancé ce jeudi, dans le but d'attirer de nouveaux talents jusqu'alors inexploités. Un événement de présentation a été organisé sur le toit du motorhome de l'équipe lors du Grand Prix d'Italie le week-end dernier, avec la visite d'Alexander Albon, qui venait de signer la neuvième place des qualifications à Monza. James Vowles, le directeur de l'équipe Williams, était également présent et s'est adressé aux invités pour expliquer en détail ce que cette académie représentait.

"L'ingénierie est un domaine très vaste qui englobe de nombreuses disciplines", a-t-il déclaré. "Je suis impatient de voir cette académie grandir et décoller, j'ai vu les projets et je suis enthousiasmé par ce qu'elle produira, je pense qu'elle travaillera main dans la main avec ce que nous faisons chez Williams, c'est une adéquation naturelle. Il y a une trentaine d'années, je me suis moi-même engagé dans un mécanisme similaire, j'étais un jeune diplômé qui arrivait en Formule 1. Et la F1, il y a 30 ans, n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire avec les diplômés."

"J'ai été marqué par le fait que je voulais m'assurer que nous offrions des opportunités aux générations futures, que nous investissions dans les générations futures parce que ce sont elles qui deviendront nos leaders dans le futur. Cet investissement montre immédiatement que le parcours de Williams ne consiste pas à prendre des raccourcis, mais à mettre en place des fondations pour les diplômés de demain."

Avec l'expérience professionnelle, les apprentissages, les stages et les programmes pour diplômés proposés, l'entreprise commune entre Komatsu et Williams se positionne en tant que chef de file de ce type de projet.

"L'Engineering Academy existe depuis un certain nombre d'années et son principe consiste à dénicher la prochaine génération de talents à fort potentiel du point de vue des STIM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques)", explique Ann Perrins, directrice des ressources humaines de l'écurie Williams. "D'un point de vue global, nous cherchons à impliquer un large éventail d'étudiants, en travaillant avec 'F1 in Schools', et nous prendrons 10 étudiants dans le programme chaque année. Nous cherchons à investir dans ce programme d'année en année et les principes sont de trouver de grands talents, de les aider à se développer et de leur offrir une expérience vraiment fantastique."

Derrière ce lancement se retrouve un partenariat pluriannuel entre Williams et Komatsu, qui a été annoncé en février comme un "moment fort" pour l'équipe. Alors que les voitures d'Albon et de Franco Colapinto arborent désormais fièrement le logo de Komatsu, pour Ann Perrins, la relation est bien plus profonde.

"Komatsu est un partenaire relativement nouveau pour nous, mais nous nous sommes tout de suite mis d'accord sur certaines de ces opportunités clés de collaboration", a poursuivi cette dernière. "Ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec des partenariats aussi importants que Komatsu, il ne s'agit pas seulement d'apposer des autocollants sur la voiture. Il s'agit de s'assurer que nous apportons une grande valeur au partenariat."

Le programme F1 in Schools est un facteur important pour l'académie, qui fournit des candidats potentiels pour rejoindre le programme. Il s'agit d'un concours STIM international qui met au défi des étudiants de plus de 40 pays de concevoir et de faire courir des voitures de F1 miniatures à l'aide d'un logiciel de conception assistée par ordinateur.

Les lauréats participeront à la finale mondiale, organisée cette année en Arabie saoudite, et pourront ensuite intégrer l'Engineering Academy Komatsu-Williams.

"F1 in Schools est un partenariat vraiment parfait pour ce projet", continue Ann Perrins. "Il s'agit d'une organisation à but non lucratif qui travaille à l'échelle internationale pour identifier les talents du monde entier qui se lanceront dans le sport automobile à l'avenir. Ils organisent un concours fantastique et nous nous associons à ce concours pour rencontrer les étudiants finalistes en Arabie saoudite. Ils postuleront ensuite pour faire partie de l'académie et passeront par le centre d'évaluation."

"Nous avons eu un certain nombre d'exemples de réussite et, en fait, récemment, trois des membres de la promotion la plus récente ont suivi notre année de placement industriel, c'est-à-dire qu'ils sont venus travailler chez Williams pendant un an et, à partir de là, deux d'entre eux ont maintenant rejoint notre programme d'études supérieures."

"Une fois qu'ils auront intégré le programme, ils seront accompagnés par un mentor qui travaillera avec eux tous les trimestres. Ils y auront donc accès. Nous disposons d'une plateforme d'apprentissage en ligne spécifique, et il y a beaucoup de contenus F1 très intéressants qui attirent vraiment les gens et que nous proposons depuis un certain nombre d'années. Ils ont également la possibilité de postuler pour d'autres offres de premier emploi que nous proposons, ce qui est très intéressant."

Outre la F1 in Schools, l'académie offre également la possibilité à ceux qui viennent de milieux moins traditionnels de l'ingénierie de trouver leur place dans l'industrie. C'est un aspect du projet qui enthousiasme Komatsu, comme l'a expliqué Todd Connolly, vice-président Global Brand Transformation, avant le lancement à Monza.

"La diversité est une priorité absolue dans notre secteur et chez Komatsu en particulier. Historiquement, les carrières sont davantage dominées par les hommes dans notre industrie et nous nous efforçons absolument, jusqu'aux niveaux les plus élevés de l'organisation, d'accroître la diversité des genres", a-t-il déclaré. "Ce programme élargit également la réserve de talents sur le plan géographique ; Komatsu compte plus de 64 000 membres dans le monde et ce programme offrira donc des opportunités à des personnes du monde entier. Les aptitudes ne devraient pas être limitées par la situation géographique."

"Lorsque nous avons commencé à discuter avec Williams et que nous avons découvert qu'ils avaient des objectifs très similaires et une ambition commune en matière de développement des talents, la synergie s'est imposée d'elle-même. Les deux entreprises, Williams et Komatsu, partagent les mêmes valeurs et le même intérêt pour le développement des personnes."

Alex Albon, Williams Racing, RP - Komatsu Engineering Photo by: Williams

Komatsu ayant été un partenaire technique de Williams en F1 dans les années 1990, il s'agissait d'une occasion de se réunir à nouveau dans un cadre complètement différent.

"Notre objectif est de créer de la valeur avec Williams. Le partenariat précédent portait, à l'époque, sur le développement de technologies. Le partenariat que nous avons maintenant vise à développer les personnes et à sensibiliser aux carrières STIM dans notre secteur", a déclaré Todd Connolly. "Les participants à l'Académie d'ingénierie constitueront des candidats étonnants, à fort potentiel et très performants à la fin de leur parcours éducatif. Nous devrons trouver un moyen de les partager entre nous et Williams !"

Le fait de pouvoir dénicher les stars de l'ingénierie de demain dans le monde entier, et dans l'ensemble de la société, profitera sans aucun doute un jour à Williams et à ses résultats en piste. Ann Perrins et Todd Connolly estiment toutefois que l'académie d'ingénierie Komatsu-Williams a des objectifs beaucoup plus élargis.

"C'est plus large que cela, je dirais", a déclaré Ann Perrins. "Du point de vue de la marque, pour Williams et Komatsu, il y a une grande portée et un partenariat avec 'F1 in Schools'. Cela permet de faire connaître le sport automobile en tant que carrière à une large communauté d'étudiants. Mais évidemment, pour ceux qui réussissent à intégrer le programme, c'est un moyen très important d'investir dans leur développement du point de vue du début de leur carrière."

"Il n'y a rien de plus satisfaisant que de voir quelqu'un sortir d'un programme et se trouver au sommet de son domaine", ajoute Todd Connolly. "Nous espérons donc que les talents ne s'orienteront pas uniquement vers la Formule 1, mais aussi vers le secteur de l'industrie lourde, car nous aurons besoin de plus en plus de personnes occupant des fonctions techniques et d'ingénierie dans notre espace, pour faciliter les 100 prochaines années de croissance, tout comme nos 100 premières années de croissance ont été alimentées par notre personnel."

Ce qui est certain, c'est que les voies d'accès à ces postes sont beaucoup plus ouvertes grâce à la nouvelle Engineering Academy Komatsu-Williams, et aux efforts déployés par le partenariat pour en faire un succès.