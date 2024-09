Russell a failli "décoller à 340 km/h" dans son duel face à Pérez

Qualifié au troisième rang, George Russell a perdu gros dès le départ en tirant tout droit au freinage de la première chicane après l'extinction des feux en évitant de peu un contact avec la McLaren d'Oscar Piastri.

Par la suite, le pilote Mercedes a été contraint d'effectuer un passage par les stands pour changer son aileron avant endommagé et, après son deuxième arrêt, le Britannique a entrepris une remontée dans le peloton après avoir repris la piste en 12e position.

Après avoir disposé de Daniel Ricciardo (VCARB) puis Alexander Albon (Williams), Russell est revenu dans les roues de Sergio Pérez. Mais, alors qu'il portait une attaque sur le pilote Red Bull à l'amorce de la première chicane, le Mexicain fermait la porte, contraignant la Mercedes à frôler l'herbe avec ses roues droites, à pleine vitesse. Mais George Russell parvenait tout de même à dépasser Pérez avant de dépasser encore la Haas de Kevin Magnussen, et de terminer à la septième place du Grand Prix d'Italie.

Interrogé sur sa passe d'armes avec Sergio Pérez, George Russell ne cachait pas avoir eu des sueurs froides sur le moment. "Si c'était amusant ? Non, je ne suis pas sûr que l'on puisse qualifier cela de 'fun', parce que j'ai cru que j'allais décoller quand il m'a serré à 340 km/h", a-t-il commenté après l'épreuve. "Mais oui, c'était une course difficile et j'étais au moins content de gagner une place. Mais c'était à l'extrême limite."

George Russell a pris l'avantage sur Sergio Pérez après une passe d'armes musclée en fin de course à Monza. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Pour autant, Russell n'envisage pas avoir une explication avec le Mexicain. "Il n'y a rien à dire", continue-t-il. "Nous n'avons pas eu d'accident au final, et je l'ai dépassé, mais un demi-centimètre de plus, et l'histoire aurait pu être différente."

Huitième de l'épreuve, Sergio Pérez se maintient à la septième place du championnat pilotes, à 15 unités de Russel, lequel avait été, on le rappelle, disqualifié pour avoir roulé avec une monoplace trop légère au Grand Prix de Belgique, qu'il avait remporté à la fin du mois de juillet.

Propos recueillis par Oleg Karpov