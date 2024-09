Audi hésite entre jeunesse et expérience pour son second pilote

Audi arrivera en son propre nom en Formule 1 en 2026, quand le constructeur allemand prendra le contrôle de l'écurie Sauber, engagée cette saison sous l'appellation Stake F1. Si la marque aux anneaux a déjà officialisé Nico Hülkenberg pour son programme à partir de 2025, l'identité du deuxième pilote n'est pas encore connue.

Longtemps courtisé par Audi, Carlos Sainz, contraint de quitter Ferrari à l'issue de la saison pour faire place à Lewis Hamilton, a finalement préféré s'orienter vers Williams pour l'an prochain, en raison de trop nombreuses incertitudes entourant le projet de la marque d'Ingolstadt, totalement novice en F1. Depuis l'annonce de la décision de Sainz, deux pilotes semblent tenir la corde pour rejoindre Sauber/Audi l'an prochain. Et ils présentent des profils fondamentalement différents.

À 35 ans, Valtteri Bottas, qui comptera près de 250 Grand Prix à son actif en fin de saison, fait partie des pilotes les plus expérimentés du plateau. Le Finlandais, qui a l'avantage de connaître la maison Sauber pour y évoluer depuis 2022 (sous les couleurs d'Alfa Romeo, puis de Stake cette saison), peut également se prévaloir d'avoir fait partie de l'équipe Mercedes lors de sa grande époque, de 2017 à 2021, après avoir fait ses débuts chez Williams.

Dans le même temps, le nom de Gabriel Bortoleto a surgi de manière surprenante parmi les prétendants au second baquet Sauber/Audi. Âgé de 19 ans seulement, le jeune Brésilien, champion en titre de Formule 3, est en lice pour le titre pour sa première saison en Formule 2. Il vient de signer une victoire retentissante lors de la course longue de F2 à Monza après s'être élancé dernier. Pilote de réserve et de développement Sauber, Théo Pourchaire figure également sur la liste.

Nouvellement nommé directeur de l'exploitation et directeur technique d'Audi, Mattia Binotto a assuré que l'objectif était de sceller au plus vite le duo de pilotes pour l'an prochain, tout en admettant que l'équipe hésite encore quant au profil recherché pour compléter son effectif.

Valtteri Bottas fait partie des principaux prétendants au volant vacant chez Audi. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

"Je suis là depuis quelques semaines, donc c'est un peu tôt pour moi", a déclaré Binotto, apparu pour la première fois dans le cadre de ses nouvelles fonctions à l'occasion du Grand Prix d'Italie à Monza. "Mais c'est vraiment quelque chose que nous devons juger : allons-nous chercher l'expérience ou quelque chose d'autre ? C'est un projet qui vise un objectif à long terme, alors [la question est] qu'est-ce qui est le mieux pour nous d'ici à l'objectif final ?"

"Nous devons décider et je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de répondre à cette question. Nous sommes à l'écoute de tous les pilotes potentiels et nous évaluons les avantages et les inconvénients pour trouver le meilleur compromis."

Gabriel Bortoleto, invité surprise chez Audi ? Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

Pour Bottas, qui demeure l'option privilégiée par Binotto et son équipe, les discussions butent pour l'instant sur la durée du contrat proposé, le Finlandais visant un engagement à long terme sur le projet, alors qu'Audi souhaiterait proposer une seule année à ce dernier avant d'envisager la suite. Quant à Gabriel Bortoleto, plus souple au niveau de ses exigences contractuelles, il fait actuellement partie du programme junior de McLaren, ce qui complique fatalement les discussions.

Binotto a assuré que Théo Pourchaire était également dans la course, alors que Mick Schumacher et Liam Lawson ont un temps été liés à une possible arrivée chez Sauber.

"Je pense que nous prendrons une décision dès que possible, sans aucun doute, parce que nous devons mettre en place l'équipe pour l'année prochaine et pour l'avenir", a continué Mattia Binotto. "Nous devons également mettre un terme aux spéculations, car ce n'est pas dans notre intérêt. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de décision sur ce qui sera le mieux."

Il s'agit de juger ce qui est le plus important pour nous à court, moyen et long terme, et d'établir un plan clair.

"Theo est notre pilote de réserve aujourd'hui, il fait donc déjà partie de la famille, et il ne fait aucun doute qu'il est sur notre liste. Gabriel se débrouille très bien aujourd'hui en F2, je pense qu'il a montré qu'il avait un grand talent, et nous sommes certainement attentifs à ce qu'il fait, comme nous le sommes pour beaucoup d'autres."

"Je ne pense pas que ce soit les seuls noms sur lesquels nous portons notre attention. Il y a beaucoup de noms dans la liste, avec un grand potentiel, une grande expertise, une grande expérience. Encore une fois, il s'agit de juger ce qui est le plus important pour nous à court, moyen et long terme, et d'établir un plan clair, ce à quoi je n'ai pas vraiment de réponse aujourd'hui."