Bearman remplacera Magnussen, suspendu à Bakou

D'ores et déjà titularisé chez Haas pour la saison prochaine, Oliver Bearman aura un avant-goût plus précis de ce qui l'attend puisqu'il va participer au Grand Prix d'Azerbaïdjan avec l'écurie américaine. Il fera alors sa deuxième apparition en Formule 1 cette saison, après avoir remplacé au pied levé Carlos Sainz chez Ferrari en Arabie saoudite.

Cette fois-ci, c'est dans le baquet de la Haas VF-24 qu'il évoluera, plus précisément celui habituellement dévolu à Kevin Magnussen. Le pilote danois, pénalisé dimanche dernier à Monza pour un accrochage avec Pierre Gasly, est devenu le premier à être suspendu dans le cadre de la licence à points puisqu'il en a accumulé 12 sur une période inférieure à un an. Son écurie n'a pas fait appel de la sanction, automatique conformément au règlement.

Le choix de Haas s'est naturellement porté sur Oliver Bearman puisque le Britannique, âgé de 19 ans, est l'un des deux réservistes de l'écurie cette année avec Pietro Fittipaldi. Le membre de la Ferrari Driver Academy fera donc l'impasse sur le meeting de Formule 2 également prévu à Bakou, dans un championnat où il n'a de toute manière plus rien à jouer puisqu'il en occupe seulement la 14e place.

Il a également reçu le feu vert de Ferrari, pour qui il aurait dû occuper le rôle de réserviste sur cette épreuve et alors que la Scuderia ne pourra pas compter sur Antonio Giovinazzi ni Robert Shwartzman, tous les deux retenus en WEC à Fuji.

Il pourra mettre à profit les kilomètres qu'il a déjà parcouru au volant de la monoplace américaine puisqu'il avait participé à un test Pirelli plus tôt dans l'année, et qu'il a déjà roulé lors des EL1 avec l'écurie à Imola, Barcelone, Silverstone et Budapest. Quant à son expérience en Grand Prix, elle s'appuiera donc sur ses débuts remarqués à Djeddah, où il s'était qualifié 11e puis était remonté jusqu'à la 7e place en course au volant de la Ferrari de Carlos Sainz, alors opéré en urgence d'une crise d'appendicite.

"L'écurie est en pleine forme en ce moment et je ferai de mon mieux pour me préparer avec le temps que nous avons à notre disposition", promet Oliver Bearman, qui a roulé cette semaine à Fiorano pour Ferrari lors d'essais pneumatiques pour Pirelli. "L'objectif est de faire un week-end solide en Azerbaïdjan."

Une fois sa suspension purgée à Bakou, Kevin Magnussen devrait faire son retour aux côtés de Nico Hülkenberg pour le Grand Prix de Singapour et participer aux sept dernières manches de la saison, sans doute pour une tournée d'adieux puisque ses chances de rester en Formule 1 en 2025 s'amenuisent et qu'Esteban Ocon a été recruté par Haas pour faire équipe avec Oliver Bearman.