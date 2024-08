Ocon estime que Bearman n'aura "pas besoin" de son aide

À la fin de la saison 2024, Esteban Ocon quittera Alpine, équipe avec laquelle il court depuis 2020 et a décroché son unique victoire en Formule 1, au Grand Prix de Hongrie en 2021. Le Français rejoindra Haas pour un contrat de plusieurs années. L'accord entre les deux parties a semblé s'être conclu plutôt rapidement, puisque le directeur de l'équipe Ayao Komatsu souhaitait vraiment recruter Ocon, un sentiment réciproque du côté du pilote de 27 ans, vite conquis par le projet.

Ainsi, en 2025, Ocon rejoindra son coéquipier déjà connu depuis quelques semaines : le pilote de 19 ans engagé en Formule 2 avec Prema Racing, Oliver Bearman. Le jeune Britannique avait fait sensation au Grand Prix d'Arabie saoudite en début de saison, lorsqu'il avait pris le volant de la Ferrari de Carlos Sainz, opéré d'urgence de l'appendicite, et avait terminé la course septième.

Une performance qui avait sans doute tapé dans l'œil de Komatsu et Haas, et qui a surtout pesé dans la balance en comparaison de la saison compliquée que Bearman connaît en F2, où il se trouve actuellement 15e à 53 points de son coéquipier Andrea Kimi Antonelli, pas aidé par la mauvaise fiabilité des monoplaces Prema.

Oliver Bearman au volant de la SF-24 de Carlos Sainz au GP d'Arabie saoudite. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

En amont du Grand Prix de Belgique, Esteban Ocon a été interrogé sur sa relation avec son futur coéquipier. Le Français, qui se dit bien conscient du talent de la jeune pépite britannique, se réjouit qu'il puisse apporter un vent nouveau chez Haas la saison prochaine.

"Je lui ai parlé à Budapest [en Hongrie], c'est probablement la première fois que nous nous sommes rencontrés", a expliqué Ocon. "Ollie est un très jeune espoir de la Formule 1, beaucoup de gens disent que c'est un futur Champion du monde. Et, oui, j'ai hâte de faire équipe avec lui."

"Il va apporter du sang neuf à l'équipe, de nouvelles idées. Moi aussi, je vais essayer d'enrichir l'équipe. Et je suis sûr que notre collaboration sera excellente pour mener cette équipe vers l'avant et, je l'espère, vers l'objectif que nous nous sommes fixé."

Je ne pense pas qu'Ollie ait besoin de mon aide pour quoi que ce soit. Il a probablement plus d'expérience avec l'équipe que je n'en aurai l'année prochaine.

Huit ans séparent les deux pilotes. Étant en F1 depuis 2016, Ocon aura forcément beaucoup à apprendre à Bearman, qui disputera sa première saison dans la catégorie reine. Néanmoins, l'actuel pilote Alpine a expliqué que c'est aussi lui qui devrait apprendre du jeune Anglais, car celui-ci a en fait plus d'expérience avec Haas. Bearman a en effet disputé quatre séances d'essais libres avec l'écurie américaine, deux en 2023 au Mexique et à Abu Dhabi, et deux cette saison, à Imola et à Silverstone.

"Je ne pense pas qu'Ollie ait besoin de mon aide pour quoi que ce soit", a expliqué Ocon. "Il a probablement plus d'expérience avec l'équipe que je n'en aurai l'année prochaine. Il a beaucoup roulé en EL1 [avec Haas]."

"Je vais probablement devoir lui demander beaucoup plus de choses, plus que les conseils que j'aurais à lui donner. Mais nous allons juste être très ouverts sur toute la situation et essayer de mettre l'équipe sur la bonne voie technique, très tôt."

Propos recueillis par Jake Boxall-Legge et Oleg Karpov