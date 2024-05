Vowles sur Albon : "Je le veux lui et seulement lui à mes côtés"

Après quelques doutes au sujet de son avenir, Alexander Albon a finalement mis fin aux rumeurs en prolongeant son contrat avec Williams pour plusieurs années. Le directeur de l'écurie James Vowles n'a pas caché sa joie de voir son pilote prolonger l'aventure à ses côtés, surtout après sa superbe saison 2023, principale raison de la septième place de l'écurie cette saison-là.

"En 2023 Alex a fait un travail vraiment impressionnant et ça s'est remarqué", déclare Vowles. "Je pense qu'avant cela, Alex était connu pour être un bon pilote, mais 2023 a vraiment illustré ce que je savais de lui depuis 2016 et au-delà."

Avec une "silly season" qui répond à toutes nos attentes en termes de dramaturgie, il n'aurait pas été surprenant de voir le pilote de 28 ans tenter une aventure vers l'une des autres écuries avec un volant libre. Vowles, lui aussi bien conscient que son pilote faisait tourner les têtes de certaines écuries, a déclaré que ce marché des transferts très animé n'avait pas essoufflé sa foi de voir son pilote prolonger son contrat et encore moins sa détermination à pousser Albon à le faire.

"Cela n'a pas changé grand-chose pour moi, car j'avais déjà discuté avec Alex en 2023 pour savoir à quoi ressemblerait le long terme", affirme l'ingénieur britannique. "Comme vous le savez, les directeurs se parlent en coulisses et Alex était sur la liste de presque toutes les personnes à qui j'ai parlé, ce qui n'est pas surprenant."

"Cela suscite toujours des inquiétudes et ce que j'ai dit assez ouvertement, c'est que c'est à nous de prouver à Alex pourquoi [Williams] est le bon endroit pour lui à long terme, pourquoi je crois que nous pouvons l'élever et pourquoi nous pouvons lui fournir une voiture qu'il mérite. J'ai été clair avec tout le monde depuis longtemps, je le veux lui et seulement lui à mes côtés parce que je pense que nous pouvons très bien travailler ensemble."

James Vowles avec Alex Albon et Logan Sargeant en 2023. Photo de: Williams F1

Avec le début de saison 2024 de Williams, certains pourraient penser qu'Albon n'a pas fait le bon choix de carrière. L'écurie britannique n'a toujours pas marqué le moindre de point après six courses et se classe deuxième du championnat constructeurs.

Vowles n'a pas tergiversé lors de ses discussions avec le pilote thaïlandais. Bien conscient de la position dans laquelle son écurie se trouve actuellement et de l'attractivité du pilote, le Britannique lui a très clairement exposé ses plans pour l'avenir et sa volonté de le garder et de lui permettre de se développer en tant pilote.

"Pour ce qui est de convaincre Alex, il est évident que cela aurait pris du temps parce que beaucoup de gens le veulent et surtout parce que nous n'avons pas fait nos preuves sur la piste cette année", explique Vowles.

"Je suis honnête et transparent avec vous et j'ai été honnête et transparent avec Alex. [Je lui ai dis] ce n'est pas la situation dans laquelle nous voulons être, mais voici comment nous allons nous en sortir et voilà à quoi ressemble l'avenir ensemble, et c'est pourquoi je sais que je peux créer l'environnement idéal pour toi."

De l'autre côté du garage, le baquet de Logan Sargeant est toujours en péril. Vowles a affirmé qu'il envisageait trois options différentes pour les deux prochaines saisons, sans les détailler. Il a cependant laissé penser que le pilote de 22 ans ferait partie de ses options, en spécifiant que le destin de celui-ci restait entre ses mains, sachant pertinemment ce qu'on attendait de lui.

"[C'est comme] ce que j'ai déjà dit à Miami, j'envisage actuellement trois options pour 2025/2026. C'est aussi simple que cela", continue le directeur de Williams. "Et lorsque nous serons en mesure d'en parler, ce qui ne saurait tarder, nous le ferons."

"Mais pour l'instant, la direction à suivre est que nous savons que nous devons être performants au plus haut niveau. Logan a le pouvoir de s'assurer qu'il performe du mieux qu'il peut. C'est sa capacité de contrôle, je ne lui ai pas enlevé cela. Mais ce qui est clair, c'est que nous devons aussi parler aux autres et c'est ce que nous faisons."

Propos recueillis par Lewis Duncan et Jonathan Noble