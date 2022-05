Williams : Les rumeurs de licenciement font "rigoler" Latifi

Charger le lecteur audio

La semaine dernière, un tweet écrit par un journaliste canadien affirmait que son compatriote Nicholas Latifi avait été écarté de Williams, qui privilégiait la venue de Nyck de Vries. Plus tard dans la journée, la déclaration avait été retirée et des excuses avaient été présentées à Latifi. Interrogé sur sa réaction à cette histoire, l'intéressé a répondu : "Par rapport à l'information, quand j'ai vu ça, j'ai juste un peu rigolé parce qu'évidemment, ce n'était pas du tout le cas. Je suis encore là ! Il y a toujours des rumeurs qui circulent. Je pense que ça fait partie du sport. Mais j'ai été très surpris de voir que cette rumeur venait, disons, d'un journaliste bien connu et qu'elle n'était pas vraiment fondée. J'en ai vraiment rigolé."

Latifi occupe actuellement la 21e place au championnat des pilotes, derrière Nico Hülkenberg, le pilote de réserve d'Aston Martin. L'Allemand a notamment terminé 12e en Arabie saoudite, alors qu'il remplaçait Sebastian Vettel, mis sur la touche à cause d'un test positif au COVID-19. Latifi a eu du mal à prendre confiance à bord de cette nouvelle génération de monoplaces, avec notamment deux accidents lors du week-end en Arabie saoudite.

Nicholas Latifi à Miami.

La dynamique actuelle est loin d'être confortable pour le Canadien, alors que son nouveau coéquipier, Alexander Albon, a connu une période faste, obtenant un point en Australie et une 11e place à Imola, avant de se classer neuvième à Miami. Le Thaïlandais a cédé son baquet pour la première séance d'essais en Espagne ce vendredi, laissant le Champion en titre de Formule E et réserviste de Mercedes, Nyck De Vries, faire ses débuts dans un week-end de F1.

Selon les règles de 2022, chaque équipe doit réserver deux séances du vendredi pour un pilote débutant. Mercedes, qui a fait rouler De Vries lors du test des jeunes pilotes à Abu Dhabi en 2020, souhaite trouver un volant en F1 pour le pilote néerlandais, avant que son équipe de Formule E ne soit rachetée par McLaren à la fin de la campagne actuelle. Une source a confirmé qu'il y avait bel et bien eu des discussions avec Williams pour un baquet en 2023.

Répondant à la participation de de Vries à cette séance d'Essais Libres pour Williams, Latifi a déclaré : "Pour moi et mon travail, je doute que cela change vraiment beaucoup. Je pense que pour la perspective globale de l'équipe, il est bon d'avoir un nouveau point de vue sur la voiture. Même si ce n'est pas du tout la même voiture, il y a des comparaisons à faire avec le pilotage de la Mercedes de l'année dernière, comme George [Russell] l'a fait de temps en temps. Voir quelle expérience il peut apporter, connaître son opinion sur la voiture, c'est très utile pour l'équipe. Mais de mon point de vue et pour la façon dont je réalise ma séance, cela ne change pas grand-chose."