McLaren rachète l'équipe Mercedes et débarque en Formule E !

Après y avoir longuement réfléchi, McLaren va faire son arrivée en Formule E dès la saison 2022-2023, qui sera la première du cycle réglementaire Gen3. Un accord a été trouvé pour racheter l'équipe Mercedes, puisque la firme à l'étoile a annoncé son retrait à l'issue de la saison en cours.

McLaren fait donc le choix d'étendre ses activités compétition dans le tout électrique, alors que le constructeur est déjà engagé dans le championnat Extreme E. Une option pour intégrer la Formule E à partir de la Saison 9 avait déjà été signée, mais elle ne garantissait en rien l'engagement de la marque britannique. C'est désormais chose faite en faisant l'acquisition de l'équipe détenue par Mercedes, qui sera rebaptisée et rejoindra McLaren F1 et Arrow McLaren SP (IndyCar) sous l'entité McLaren Racing. Actuellement directeur de Mercedes en Formule E, Ian James restera aux commandes de l'équipe une fois son passage acté sous le pavillon de Woking.

"L'annonce d'aujourd'hui confirme le prochain chapitre passionnant du développement de l'équipe", explique Ian James. "Depuis notre création en 2019, la performance, la durabilité et l'adaptabilité ont été les clés de notre succès. Mercedes-Benz a été l'un des principaux facilitateurs de cette équipe jusqu'à présent, et lorsque nous avons débuté cette aventure, nous n'aurions pas osé espérer les résultats que nous avons accomplis. Les objectifs clairs et l'expertise technologique de l'entreprise ont accéléré nos ambitions, et je tiens à les remercier pour avoir été le propriétaire qui nous a le plus soutenus en nous aidant à faire ce que nous faisons le mieux : courir. Maintenant, une fois encore, ils ont joué un rôle déterminant pour trouver le bon partenaire afin de poursuivre l'aventure en Formule E."

"Rejoindre la famille McLaren Racing est un privilège : McLaren a toujours été synonyme de succès et de haute performance. C'est un grand moment pour toutes les parties impliquées, mais surtout pour les gens qui composent cette équipe. Ce sont eux qui font battre son cœur. Pouvoir continuer à travailler avec eux est ce qui m'enthousiasme le plus. J'ai vraiment hâte de vivre le prochain chapitre et j'en serai un membre fier pour la Saison 9. D'ici là, nous nous concentrerons sur l'obtention des meilleurs résultats possibles pour Mercedes-EQ Formula E Team."

Ian James restera aux commandes de l'équipe.

McLaren annoncera son duo de pilotes et son fournisseur de groupe propulseur ultérieurement, ainsi que de vraisemblables nouveaux partenariats en matière de sponsoring. L'objectif essentiel pour la marque anglaise reste d'accroître sa présence dans le domaine de la mobilité électrique.

"McLaren Racing cherche toujours à courir contre les meilleurs et à la pointe de la technologie en offrant aux fans et aux partenaires de nouvelles manières d'être enthousiasmés, divertis et inspirés", souligne Zak Brown, PDG de McLaren Racing. "La Formule E, comme tous les championnats où nous sommes, remplit tous ces critères. Comme toutes les formes de sport automobile auxquelles nous participons, la compétition est au centre de la Formule E mais elle sera stratégiquement, commercialement et techniquement complémentaire pour McLaren Racing."

"Nous sommes également satisfaits d'accueillir chez nous l'équipe de Formule E de premier plan créée par Mercedes, qui deviendra un membre à part entière de la famille McLaren Racing. Bien qu'elle soit gérée séparément de nos équipes de Formule 1 et d'IndyCar, elle complète et développe notre programme de compétition électrique aux côtés de l'Extreme E. Je suis convaincu que la Formule E donnera à McLaren Racing un avantage concurrentiel grâce à une meilleure compréhension de la compétition tout électrique, tout en offrant quelque chose de différent à nos fans, à nos partenaires et au public en continuant de nous faire avancer sur la voie du développement durable."

