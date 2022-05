Andretti et Porsche conjuguent passé et futur en Formule E

Charger le lecteur audio

L'équipe Avalanche Andretti annonce la signature d'un contrat pluriannuel avec Porsche pour la fourniture d'un groupe propulseur à partir de la saison prochaine, qui verra l'entrée en vigueur de la réglementation Gen3 en Formule E. L'équipe américaine était en quête d'un nouveau partenaire alors qu'elle utilise encore cette année le moteur fourni par BMW, qui s'est toutefois retiré du championnat. Il lui fallait donc se tourner vers l'un des sept constructeurs engagés pour le prochain cycle réglementaire. Le contrat inclura un soutien technique de Porsche directement au sein d'Andretti, dans le cadre d'une première fourniture client.

"Notre aventure en Formule E a commencé lors de la Saison 1 et nous sommes très fiers de nous tourner désormais vers la prochaine génération de cette discipline", souligne Michael Andretti, PDG de l'écurie. "Avalanche Andretti FE a l'ambition de gagner, et avec le soutien de Porsche, nous avons pleinement confiance en nos performances et en notre croissance. L'accord est un pas important pour l'avenir et pour notre engagement auprès de la discipline, de nos partenaires et des fans. Notre histoire avec Porsche, avec deux entités historiques en compétition, a paru naturel et nous avons hâte d'ouvrir un nouveau chapitre en 2023."

Porsche est actuellement engagé en Formule E jusqu'au terme de la saison 2023-2024, ce qui garantit à Andretti une fourniture pendant au moins deux saisons, mais le constructeur allemand envisage de prolonger son implication dans la discipline.

"Il était vital que nous fassions un choix fort pour notre fourniture moteur afin de préparer ce nouveau chapitre avec cette génération enthousiasmante de monoplaces, et nous le faisons avec Porsche", se réjouit Roger Griffith, directeur de l'écurie Andretti. "Nous sommes pressés de commencer la Gen3 dans la peau d'un concurrent formidable. Nous restons concentrés sur le reste de la saison, nous poursuivons nos relations avec BMW, qui a été un partenaire précieux et qui nous soutiendra jusqu'à la fin. Nous avons connu de nombreux succès ensemble au fil des ans et nous les en remercions."

Andretti et Porsche, pas une première

L'histoire retiendra qu'il ne s'agit pas de la première collaboration entre Porsche et la famille Andretti, puisque Mario et Michael, père et fils, avaient terminé troisième des 24 Heures du Mans au volant d'une 956 Groupe C en 1983. En 1988, ils avaient pris la sixième place à bord d'une 962C. De son côté, Porsche se félicite de ce premier partenariat client en Formule E mais n'envisage pas de l'étendre à d'autres formations du plateau, alors que certaines équipes, comme Abt, n'ont pas encore trouvé de fournisseur.

"Il est important pour nous de soutenir une équipe cliente qui démontre la même passion et le même professionnalisme que nous en Formule E", explique Thomas Laudenbach, vice-président de Porsche Motorsport. "Avalanche Andretti court en Formule E depuis la saison inaugurale en 2014. Pour nous, c'est une énorme marque de confiance que l'une des équipes les plus expérimentées choisisse de travailler avec Porsche à partir de la Saison 9 en engageant deux Porsche 99X Electric. Porsche et Andretti sont unis par une longue tradition, et tout a commencé lorsque Mario et Michael ont fait leurs débuts au Mans avec une Porsche 956 en 1983. Nous sommes heureux de faire perdurer la tradition en Formule E et nous espérons que notre partenariat sera tout aussi couronné de succès."

