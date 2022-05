Marrakech remplace Vancouver au calendrier de la Formule E

Charger le lecteur audio

Le mois dernier, la Formule E annonçait le report de l'E-Prix de Vancouver à 2023, qui aurait dû se tenir près de la baie de False Creek. Cette décision a été prise lorsque les promoteurs ont dévoilé l'impossibilité de mettre en place les installations nécessaires à l'organisation de cette course. Cette manche aurait dû être le cœur du Canadian E-Fest, une exposition dédiée aux véhicules électriques, elle aussi repoussée à l'année prochaine.

Hôte de quatre courses de Formule E (toutes avant le début de la pandémie de Covid), c'est Marrakech qui comblera le vide laissé par la ville canadienne. L'ultime manche disputée sur le circuit international Moulay El Hassan était d'ailleurs la dernière organisée avant l'arrêt total des compétitions. Prévu pour la saison dernière, la course avait finalement été retirée du calendrier à cause de la situation sanitaire, les pays nord-africains ayant décidé de suspendre les vols entre le continent et le Royaume-Uni. Grâce au retour de Marrakech, le calendrier de la Formule E comptera bien 16 manches, soit le plus haut total depuis les débuts de la discipline.

Jean-Éric Vergne mène la meute lors du dernier E-Prix de Marrakech.

Le dernier vainqueur en date dans la ville marocaine est António Félix da Costa, qui lançait sa campagne victorieuse avec une avance de plus de dix secondes à l'arrivée (un résultat rare pour un tel championnat). Le premier E-Prix de Marrakech avait été organisé quatre ans plus tôt, en 2016, et avait été remporté par Sébastien Buemi.

En 2018, c'est l'actuel pilote d'Arrow McLaren SP en IndyCar, Felix Rosenqvist, qui s'était imposé pour Mahindra, un an avant une autre victoire pour l'écurie indienne sur ce circuit, cette fois grâce à Jérôme d'Ambrosio. Le Belge avait profité d'un accrochage entre les deux BMW Andretti de Da Costa et Alexander Sims pour rafler la victoire.

Le retrait de Vancouver avait laissé un vide dans le calendrier de la Formule E, avec une pause de six semaines entre le tout premier E-Prix de Jakarta le 4 juin et la traditionnelle manche de New-York, disputée à Brooklyn, le week-end des 16 et 17 juillet. Le reste du calendrier n'est pas modifié, avec une pause de deux semaines entre les manches new-yorkaises et londoniennes, cette dernière se déroulant à l'ExCeL Centre. Le paddock s'envolera ensuite vers Séoul pour une dernière double manche, les 13 et 14 août.