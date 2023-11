Wolff l'assure : Mercedes a compris les "erreurs" du Brésil

Mercedes a vécu un Grand Prix de São Paulo pénible, lors duquel il a vite été clair que les W14 n'étaient pas au niveau de performance de la concurrence, et jouaient même en dessous de leur niveau habituel. Cela a particulièrement été illustré lors de la course du dimanche, où les pilotes de la marque à l'étoile ont rencontré une usure pneumatique qui les a mis à la merci d'écuries normalement plus faibles.

"Le Brésil a probablement été notre week-end le plus difficile de la saison", a déclaré Toto Wolff, en préambule de l'épreuve de Vegas, quelques jours après avoir qualifié l'épreuve d'Interlagos de pire week-end en 13 ans. "Après des performances prometteuses aux États-Unis et à Mexico, nous n'avons pas donné le meilleur de nous-mêmes au Brésil."

"Nous avons travaillé dur pour identifier la mauvaise direction que nous avons prise avec les réglages, et nous y sommes parvenus. Nous comprenons nos erreurs et nous pouvons expliquer notre perte de performance dans le peloton. C'est important au moment où nous cherchons à assurer la deuxième place au championnat constructeurs."

En effet, Mercedes lutte toujours pour cette place, avec désormais 20 points d'avance sur Ferrari à deux épreuves de la fin de saison. Et justement, la première de ces deux épreuves va se disputer ce week-end, au Nevada.

"Parallèlement, nous nous sommes préparés à relever le défi d'une course sur un site totalement inconnu", ajoute Wolff. "Nous nous sommes préparés du mieux que nous pouvions, en utilisant les informations limitées dont nous disposons, et nous pouvons anticiper certaines caractéristiques uniques."

"Le programme est décalé par rapport aux autres courses. Nous allons courir de nuit, où les températures ambiantes et celles de la piste seront probablement inférieures à 10°C. De plus, le tracé du circuit lui-même est inhabituel, avec de nombreux virages lents et de longues lignes droites. Ce sera un sacré défi pour nous tous et nous sommes impatients de le relever."

"Je ne pense pas que Vegas sera plus difficile pour l'équipe de course. Je pense que ce sera un grand défi pour notre département marketing."

Au défi sportif s'ajoute, pour les écuries, la gestion des sollicitations extérieures et médiatiques qui promettent d'être nombreuses pour le retour de la F1 dans la cité du jeu, plus de 40 ans : "Il s'agira également d'un immense effort en dehors de la piste. Nous avons un programme impressionnant d'accueil d'invités, y compris notre propre Vegas Club de trois étages à côté du virage 4."

À ce sujet, Ron Meadows, le directeur sportif de Mercedes, n'y pas va par quatre chemins : "Je ne pense pas que Vegas sera plus difficile pour l'équipe de course. Je pense que ce sera un grand défi pour notre département marketing, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer."