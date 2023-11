Toto Wolff : "C'est mon pire week-end en 13 ans"

Déjà auteur de mots forts en évoquant une "performance inexcusable" dès l'arrivée du Grand Prix de São Paulo, Toto Wolff a tenu un discours tout aussi marquant dans les heures qui ont suivi. Mercedes n'a inscrit que 11 points à Interlagos, son deuxième plus mauvais total de la saison malgré un format sprint, et Lewis Hamilton a laborieusement terminé 8e de la course malgré un excellent départ.

Cette prestation d'ensemble, qui englobe également l'abandon de George Russell en raison d'un problème de fiabilité, intervient alors que la W14 devenait plus performante depuis quelques courses. La vitesse de pointe a notamment cruellement fait défaut aux deux pilotes et Lewis Hamilton a évoqué un mauvais fonctionnement du plancher.

"Il peut y avoir des variations [de performances], mais au point d'être presque le plus rapide puis d'être là où on a terminé... huitième... Personnellement, c'est mon pire week-end en 13 ans", lâche le directeur de Mercedes. "C'est totalement déconcertant. Et en même temps, c'est inacceptable pour nous tous. Nous sommes une vraie structure, une équipe solide, et là ça ne ressemblait pas à une équipe solide. En l'espace de trois courses consécutives, on termine deux fois deuxième en menaçant Max [Verstappen], puis une semaine plus tard on n'est nulle part. Je ne pense pas que ce soit possible."

Mercedes doit se pencher sur les raisons de ce sérieux contrecoup, avec la conviction qu'elles sont multiples. Le plancher de la monoplace demeure toutefois dans le viseur, alors que Toto Wolff reconnaît une approche conservatrice dans la hauteur de caisse sur ce circuit bosselé, deux semaines après la disqualification à Austin.

"On a fait rouler la voiture beaucoup trop haut... mais ce n'est pas la raison principale d'un week-end complètement raté sur le plan de la performance", précise-t-il. "Il y a plutôt un problème mécanique fondamental. Ce n'est pas l'aileron arrière, et ce n'est pas la voiture qui est légèrement trop haute, car on parle d'un ou deux millimètres. Ça représente de la performance mais ça ne peut pas être l'explication d'une panne totale."

Cette chute soudaine de performance surprend d'autant plus Mercedes qu'elle s'est produite sur le circuit où l'écurie a conquis sa seule victoire en deux ans, avec George Russell il y a un an.

"C'est déconcertant", répète Toto Wolff. "D'une voiture vraiment rapide, la mieux équilibrée, avec des pilotes satisfaits, on est passé à un cauchemar. Comment est-ce possible ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne serais pas surpris que dans les jours qui viennent, on analyse les voitures et on trouve qu'il y a un problème mécanique dans la manière dont on les a réglées, ou quelque chose comme ça. Mais je ne sais pas de quoi il s'agit."