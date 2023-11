L'affiche des 24H du Mans 2024 dévoilée

L'Automobile Club de l'Ouest a dévoilé ce lundi l'affiche des 24 Heures du Mans 2024. Après un centenaire fêté en grande pompe devant une affluence record et à guichets fermés de 325 000 spectateurs cette année, le 92e édition aura lieu du 12 au 16 juin 2024.

L'ACO a fait le choix, en cette année "24", d'incruster le logo de l'épreuve dans le millésime, sur un visuel qui fait la part belle aux Hypercars en lice pour le classement général, ainsi qu'au public attendu une nouvelle fois en nombre.

"Des Hypercars qui bataillent à pleine vitesse. Une course disputée. Un lieu mythique. Des tribunes vivantes et emblématiques. Ce ne sera pas n'importe quelle édition, mais celle de 2024, miroir de l'épreuve des 24 Heures du Mans", annonce l'organisateur. "Pour cette édition qui s'annonce hors du commun sur le plan sportif, l'accent est mis sur les prestigieuses marques qui se disputeront la victoire."

En 2024, plusieurs constructeurs feront leur arrivée ou leur retour aux 24 Heures du Mans dans la catégorie reine pour venir défier Ferrari, Toyota, Peugeot, Porsche et Cadillac. Ils seront en effet rejoints par Alpine, BMW et Lamborghini. Il faudra toutefois patienter jusqu'à la fin du mois de février pour connaître la liste officielle des engagés. L'épreuve se disputera avec également la catégorie LMP2, ainsi que la nouvelle classe LMGT3.

L'affiche est amenée à évoluer en début d'année prochaine avec davantage de voitures représentées puisque l'ACO explique qu'elle "fera apparaître tous les grands constructeurs qui seront présents en Sarthe en juin prochain".

Concernant la billetterie, l'ACO rappelle qu'elle ouvrira au grand public dès le 15 novembre prochain, après une semaine donnant la priorité aux membres.

Infos pratiques

La billetterie de la 92e édition des 24 Heures du Mans sera tout d'abord accessible aux Membres ACO, demain, 7 novembre. Ces derniers pourront ainsi commander en ligne ou en boutiques officielles, mais également directement sur le circuit des 24 Heures du Mans (Terrace 24 du 7 novembre à 10h au 10 novembre).



Par la suite, le grand public pourra se doter du précieux sésame à partir du 15 novembre en se rendant sur ticket.24h-lemans.com, ou en se rendant dans l'une des boutiques officielles de l'ACO.



Des offres variées et des nouveautés



Après une édition à guichets fermés, l'ACO introduit différentes mesures visant à toujours mieux accueillir les spectateurs.



Pour les prochaines 24 Heures du Mans, le nombre de billets sera ainsi limité lors de l'achat : six billets maximum pour le grand public, quatre pour les Membres ACO (dont deux à tarif réduit) du 7 au 10 novembre, et deux dans le cadre de l'offre Green Ticket (offre non cumulative avec les autres billets).



Par ailleurs, les contrôles d'accès aux tribunes seront renforcés, afin de garantir une expérience spectateurs de qualité.



Le billet "Entrée Semaine Course" est au tarif de 104€ avec l'offre Green Ticket (115€ en plein tarif).