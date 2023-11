Doriane Pin sacrée Révélation de l'année 2023 en WEC

Doriane Pin a été sacrée ce week-end Révélation de l'année du FIA WEC, devenant ainsi la première femme à recevoir cette distinction. La jeune femme ponctue de la plus belle des manières sa première saison en prototype, elle qui a rejoint cette année la catégorie LMP2 après avoir évolué en GTE dans le championnat ELMS en 2022.

Au sein de l'équipe Prema Racing, Doriane Pin était associée cette saison à Mirko Bortolotti et Daniil Kvyat. Elle est devenue la première femme à monter sur un podium LMP2 dès la manche d'ouverture à Sebring, puis la première à s'élancer depuis la pole position lors de la course suivante à Portimão. Le trio n'a malheureusement pas vu l'arrivée des 24 Heures du Mans en juin dernier, après une sortie de piste de Daniil Kvyat pendant la nuit.

Classée neuvième du championnat des pilotes LMP2, Doriane Pin a conclu sa campagne par une belle cinquième position aux 8 Heures de Bahreïn alors que la course de l'équipage avait été compromise par un incident au départ.

Doriane Pin a participé pour la première fois aux 24H du Mans en 2023.

Parallèlement au WEC, Doriane Pin a aussi couru cette année en IMSA Endurance Cup en GT, à Daytona, Watkins Glen et Road Atlanta, à chaque fois sous les couleurs du programme Iron Dames qui continue de l'accompagner.

"Je suis vraiment honorée et émue de recevoir ce trophée", confie la Française. "Être sacrée Révélation de l'année dans un championnat aussi prestigieux et concurrentiel que le FIA WEC signifie beaucoup pour moi. Ça reflète tout le travail que j'ai accompli cette année. Je tiens à remercier ceux qui m'ont donné cette opportunité et m'ont fait confiance, le projet Iron Dames et Prema Racing, et chacun d'entre vous dans l'équipe. C'était un réel plaisir de travailler avec vous tous."

"J'ai beaucoup évolué en tant que pilote et sur le plan personnel. Je me souviendrai longtemps de cette année, ma première saison en FIA WEC en représentant le projet Iron Dames, mon premier podium à Sebring et ma première participation aux 24 Heures du Mans. Je prends cette récompense comme une motivation supplémentaire pour continuer à apprendre et à repousser mes limites afin de réaliser mes rêves."

Il y a un an, Doriane Pin avait reçu le Volant d'Or décerné par la Fédération Française du Sport Automobile, après avoir notamment remporté le titre dans le championnat Ferrari Challenge Trofeo Pirelli.