Le plateau du WEC ne sera pas agrandi en 2024

Les organisateurs du WEC, à savoir la FIA et l'Automobile Club de l'Ouest (ACO), ont expliqué leur idée de maintenir le nombre d'engagés pour 2024 au niveau de 2023 au cours de la finale de la saison à Bahreïn le week-end dernier, tout en insistant sur le fait qu'ils travaillent toujours sur un plateau plus fourni à l'avenir.

Le patron du WEC, Frédéric Lequien, a ainsi indiqué que 37 voitures, soit le même nombre que cette année, était "le bon nombre". Puis il a ajouté : "C'est le plan [pour 2024], mais l'objectif est d'augmenter la taille de la grille en 2025."

La FIA et l'ACO sont arrivés au nombre de 37 voitures parce que c'est le nombre de stands disponibles lors des manches d'Imola et d'Austin, en avril et en septembre respectivement. Ce sont les circuits du calendrier 2024 qui ont les plus petites installations en la matière.

Il y avait en réalité 38 voitures inscrites cette année, mais la Porsche 911 RSR #88 engagée par Proton Competition jusqu'aux 24 Heures du Mans et la 963 LMDh #99 que la structure a aligné à partir de la course suivante, à Monza, étaient en fait un seul et même engagement.

Le projet de passer à 40 voitures s'est avéré "trop compliqué pour des questions de ravitaillement en carburant", a expliqué le président de l'ACO, Pierre Fillon. Cette décision aurait en effet obligé une partie ou la totalité des équipes de la nouvelle catégorie LMGT3, qui remplacera le GTE Am l'année prochaine, à avoir leurs deux voitures dans un seul et même garage.



"Deux voitures dans le même garage, cela signifierait deux systèmes de ravitaillement différents ; c'est injuste", a poursuivi Fillon. La FIA et l'ACO n'ont toutefois pas expliqué comment ils allaient résoudre ce problème pour 2025, lorsqu'Aston Martin arrivera dans la catégorie Hypercar et que Lamborghini devrait faire rouler une deuxième SC63 LMDh.

Fillon a par ailleurs déclaré qu'aucune décision n'avait été prise quant à la répartition de la grille entre Hypercar et LMGT3, les deux seules catégories qui seront présentes en WEC à partir de l'année prochaine après la disparition du LMP2. Il a insisté sur le fait que cette décision serait prise après la clôture des inscriptions, le 20 novembre, lors de la prochaine réunion du comité de sélection FIA/ACO.

Le président de la Commission Endurance de la FIA, Richard Mille, a confirmé que les organisateurs s'attendaient à une forte demande d'inscriptions, et donc à des refus possibles : "Nous devons malheureusement prendre cette décision, qui n'est pas facile."

Il semble toutefois certain que la grille de départ du WEC pour la saison prochaine sera composée de 19 voitures en Hypercar et de 18 en LMGT3.

Vingt candidatures sont attendues en Hypercar si Ferrari poursuit son projet de faire rouler trois prototypes. Ce nombre ne comprend qu'une seule voiture pour Isotta Fraschini, nouveau venu en WEC, qui a confirmé avoir abandonné le projet d'une deuxième Tipo 6 Competizione LMH.

Les neuf constructeurs engagés en LMGT3 seront Porsche, Ferrari, Aston Martin, Chevrolet, Lexus, Lamborghini, BMW, Ford et McLaren, avec deux voitures chacun.