Trois arrêts et "pas mal de ratés" pour Ocon à São Paulo

Esteban Ocon s'élançait depuis la 14e place sur la grille de départ et a été l'un des bénéficiaires du chaos du premier envol, en parvenant à se hisser jusqu'à la neuvième position. Ce fut de courte durée puisque, lors du second départ après le drapeau rouge, son équipier chez Alpine, Pierre Gasly, est parvenu à le dépasser.

Surtout, Ocon a vu se confirmer au fil de la course une très forte dégradation pneumatique, déjà entrevue lors du sprint, l'obligeant à une stratégie à trois arrêts. Il est le seul pilote de la grille à avoir connu un tel plan de marche, rapportant malgré tout un petit point de cette épreuve.

"On a dû faire trois arrêts parce qu'on avait beaucoup plus de dégradation que toutes les autres voitures, donc [il] fallait qu'on essaye quelque chose de différent", a-t-il confié à Canal+. "C'est quelque chose qu'on a vu depuis hier [le sprint] : le pneu arrière droit qui est beaucoup plus usé que toute la grille, donc [c'est] un peu étrange."

À un peu plus de 20 tours de la fin, Ocon a dû laisser passer Gasly, qui était alors à la poursuite de Lewis Hamilton, peu avant d'effectuer son dernier passage par la voie des stands.

Le pilote au numéro 31 livre une conclusion amère à un GP de São Paulo qui ne restera pas dans sa mémoire, estimant que la copie rendue de son côté du garage était loin d'être parfaite : "Cette course, tout le long, on a manqué de rythme et ce n'était pas une bonne course pour nous. Plus le problème au départ qu'on a eu avec l'embrayage donc, ouais, au global, il y a pas mal de ratés."

Devant la presse, il a tout de même souligné le bon résultat d'ensemble pour Alpine, qui a signé son sixième meilleur résultat de la saison en termes de points marqués : "C’était néanmoins une bonne journée pour l’équipe avec les deux voitures dans les points et un pas en avant par rapport à nos performances du sprint de samedi. Notre attention se tourne désormais sur Las Vegas, l’avant-dernière manche de la saison. Cela promet d’être une expérience spectaculaire et nous espérons y obtenir un nouveau résultat solide."