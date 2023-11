La FIA convoque trois écuries pour étudier la demande de Haas

La FIA a officiellement confirmé qu'elle avait reçu une demande de droit de révision formulée par Haas concernant le Grand Prix des États-Unis 2023. On le sait depuis samedi, l'écurie américaine estime qu'elle dispose d'éléments nouveaux justifiant l'ouverture d'une enquête concernant de multiples infractions aux limites de la piste au virage 6 d'Austin pendant la course.

La FIA et les commissaires ont expliqué que les limites à cet endroit n'avaient pas été contrôlées en raison d'une vidéosurveillance insuffisante pour en assurer l'équité, la précision et la constance. Haas a toutefois analysé les caméras embarquées de Sergio Pérez (Red Bull), Lance Stroll (Aston Martin), Alexander Albon et Logan Sargeant (Williams) et constaté plusieurs infractions qui pourraient tomber sous le coup de la règle appliquée, à savoir trois jokers suivis d'une pénalité de 5 secondes pour une nouvelle infraction.

Si Haas démontre un intérêt particulier pour cette situation, c'est que tous ces pilotes ont terminé dans le top 10, aux portes duquel a échoué Nico Hülkenberg. Actuellement dixième et dernière du championnat constructeurs, l'équipe dirigée par Günther Steiner n'a que quatre points de retard sur Alfa Romeo et chaque point compte dans cette dernière ligne droite de la saison.

La procédure de droit de révision nécessite de réunir les commissaires qui officiaient sur le Circuit des Amériques. La FIA a également annoncé qu'elle convoquait des représentants des écuries Haas mais aussi Aston Martin, Red Bull et Williams. L'audience aura lieu par visioconférence mercredi 8 novembre à 15 heures. Toute autre partie que celles déjà convoquées peut manifester son souhait d'y assister.

"Il faut noter que cette audience aura lieu en deux parties", rappelle la FIA. "La première sera pour écouter les preuves apportées par la partie qui demande un droit de révision et pour déterminer s'il s'agit ou non d'un élément pertinent et nouveau significatif."

À l'issue de cette première partie, si les commissaires sont convaincus par le caractère nouveau des preuves, ils poursuivront la procédure en organisant une deuxième audience dans le cadre d'une enquête. En revanche, s'ils ne considèrent pas les éléments fournis par Haas comme nouveaux, ils n'accéderont pas au droit de révision demandé par l'écurie et mettront fin au dossier.