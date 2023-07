Wolff : Le contrat 2024 avec Hamilton est "émotionnellement fait"

L'histoire de Mercedes sur le Grand Prix de Hongrie est encore bien difficile à relater, après un vendredi au terme duquel l'on entendait Lewis Hamilton regretter se sentir "au plus mal" à bord de son auto, suivi d'un samedi au terme duquel le septuple Champion du monde sortait de celle-ci en qualité de poleman pour la 104e fois de sa carrière !

Dans le même temps, George Russell signait l'une des grandes contre-performances de sa saison en échouant en Q1 avec les gommes dures au terme d'une préparation mal engagée et devant se contenter de la 18e position sur un Hungaroring que l'on sait défavorable aux spectaculaires remontées en course.

Toto Wolff, directeur de Mercedes, a confirmé au micro de Sky Sports que l'équipe a encore le sentiment de "pas savoir où [elle] en est" après les qualifications qui verront Hamilton s'élancer depuis la première ligne de la grille aux côtés de Max Verstappen pour la première fois depuis le bien connu Grand Prix d'Abu Dhabi 2021.

"Nous avons changé pas mal de choses, mais vous voyez la comparaison sur les mediums ce matin : les Red Bull sont capables de faire un premier tour avec une seconde d'avance sur nous et tous les autres, mais ensuite, sur les tendres le rythme n'est pas là… et avec nous c'était le contraire !"

"Ce format de [qualifications imposant les] pneus est bizarre parce que personne ne comprend vraiment où vous en êtes. Nous n'avons pu rouler qu'avec un seul pneu medium [vendredi] et ce n'était pas bon du tout. Et puis nous avons mis les tendres pour la première fois du week-end et l'adhérence était très bonne."

Wolff a ajouté que la différence samedi se trouvait aussi certainement dans l'affinité de Lewis Hamilton avec le tracé du Hungaroring. "Évidemment, ici et à Montréal, Lewis se trouve sur quelques-uns des circuits qu'il aime vraiment, il a juste été capable d'ajouter deux ou trois dixièmes de plus…"

Un contrat "émotionnellement" établi avec Hamilton

Pressé d'en dire plus sur la situation autour des négociations contractuelles avec Hamilton pour l'après-2023, Wolff a lâché que l'entente avec le Britannique était "émotionnellement faite" et qu'il restait à signer le contrat.

Même si de nombreuses rumeurs ont fait état de plans de carrière très différents pour Hamilton au printemps, celui-ci n'a eu de cesse de déclarer publiquement son engagement vis-à-vis du projet Mercedes. Le paddock demeure dans l'attente de l'officialisation d'un accord ainsi que la nature et la durée de celui-ci. Au Canada, Wolff avait déclaré que les éléments de salaire et de durée n'étaient pas au cœur des discussions en cours et que les détails devant encore être réglés concernaient d'autres éléments de l'entente.

Wolff a renouvelé l'affirmation ferme du fait que l'accord est quasiment conclu. "La situation, c'est que nous n'avons pas signé, mais émotionnellement, nous l'avons fait", a-t-il ainsi choisi de répondre au micro de Sky, en Hongrie.