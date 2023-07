Horner qualifie Wolff de simple "client" moteur Mercedes

Depuis que le clan Red Bull a livré sur la place publique ses craintes sur la réglementation moteur 2026, les échanges avec le clan Mercedes ne sont pas des plus cordiaux. Toto Wolff a ainsi battu en brèche ces inquiétudes, suggérant qu'elles pouvaient être liées à des doutes sur l'état du programme moteur de la compagnie autrichienne.

Des propos auxquels Christian Horner n'a pas tardé à répondre, assurant qu'il avait avant tout en tête l'intérêt général de la F1 et non l'intérêt de sa propre structure, tout en mettant en avant l'avancement des progrès de Powertrains.

C'est d'ailleurs dans ce contexte que le directeur de Red Bull Racing s'est permis une autre pique à l'encontre de son homologue. Évoquant sa proximité avec le travail effectué au sein du département moteur de RB Ford, il a suggéré que cette relation n'était peut-être pas aussi poussée entre Wolff et HPP (High Performance Powertrains), la branche moteur de Mercedes située à Brixworth, ce qui pouvait expliquer pourquoi lui avait entrevu certaines limites liées à 2026.

"Je ne sais pas à quel point Toto est proche de son activité moteur, car c'est un client, il n'est pas impliqué formellement dans l'activité de HPP", a-t-il ainsi déclaré.

"Les retours que je reçois [du département moteur], et au fur et à mesure que vous commencez à voir le programme prendre vie et que les simulations se consolident, indiquent des limites [pour 2026]. Celles-ci sont inévitables. Je dirais donc que c'est peut-être parce que nous sommes bien avancés que nous voyons certaines de ces limites."

Les quartiers de Red Bull Ford Powertrains à Milton Keynes.

"Je pense qu'il n'est pas question de gain individuel en tant que motoriste, mais si l'on considère l'ensemble de la situation de manière holistique, si l'on considère les compromis que nous devrons faire sur les règles du châssis avec une aérodynamique entièrement active pour compenser la récupération du moteur, il ne semble pas qu'il soit encore trop tard pour ajuster ce ratio."

"Et cela ne prendrait pas beaucoup de temps. Ce n'est pas comme si nous disions que nous devions tout détruire et recommencer. Qu'il s'agisse du débit de carburant ou du volume de la batterie, il suffit de modifier légèrement le rapport pour que nous ayons de belles courses."

Red Bull va devenir la seconde écurie du plateau à créer ses châssis et ses moteurs sur le même campus, après Ferrari, à l'horizon 2026. Évoquant son rôle dans ce nouvel équilibre, Horner d'ajouter : "Vous devez avoir une bonne équipe de personnes autour de vous, et c'est l'efficacité de votre équipe qui compte. En ce qui me concerne, j'ai toujours cru qu'il fallait confier des responsabilités aux personnes à qui l'on donne des moyens, car il ne sert à rien de leur dire comment concevoir un moteur, je n'en suis pas capable."

"Ce que je peux faire, c'est donner une direction, fixer des objectifs et m'assurer qu'ils disposent des bonnes installations, de la bonne infrastructure et du bon soutien. Il s'agit donc d'avoir la bonne équipe et le bon réseau autour de soi, et de savoir comment répartir et utiliser son temps."

Avec Adam Cooper et Jonathan Noble