Wolff : Le dispositif et l'outil "Bug's Bunny" de Red Bull sont "scandaleux"

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a qualifié de "scandaleux" le dispositif de réglage de hauteur de caisse avant de Red Bull Racing, tout en suggérant que la FIA pourrait encore avoir à se pencher sur la question, en dépit du fait que Nikola Tombazis a lui-même indiqué au nom de la fédération que le sujet était clos.

Red Bull a été au centre d'une intrigue technique durant le week-end du Grand Prix des États-Unis alors que la FIA a fait savoir qu'elle intensifiait la surveillance d'un système que l'écurie basée à Milton Keynes utilise pour potentiellement augmenter ou diminuer la hauteur de caisse avant.

La présence de ce dispositif, qui doit être réglé à l'aide d'un outil, est autorisée, mais il serait contraire au règlement de le modifier dans des conditions de parc fermé. Pour l'heure, aucune preuve n'a été apportée sur le fait que Red Bull aurait pu faire utilisation de ce dispositif dans des conditions répréhensibles.

Le contrôle accru de la FIA

La FIA a installé un scellé sur le dispositif pendant le week-end d'Austin afin de s'assurer qu'il ne soit pas modifié entre les qualifications et la course. En outre, l'équipe a promis d'apporter des modifications plus permanentes à sa voiture pour la suite de la saison.

Les performances de Red Bull, ce week-end, ont été solides en qualifications et en sprint, et Verstappen est parvenu à sauver un podium devant Lando Norris en course, dimanche. Ce n'est pas la technique, mais plus les circonstances dans lesquelles le Néerlandais est parvenu à monter sur le podium qui ont cette fois fait polémique.

Selon Nikolas Tombazis, responsable des questions relatives aux monoplaces à la FIA, rien n'indique que Red Bull ait utilisé ce dispositif par le passé, et l'affaire est donc close du point de vue de la fédération, qui n'a reçu aucune plainte ou dossier concernant une éventuelle triche. Cependant, il ne s'agit pas forcément de la fin de l'affaire.

Wolff sort de sa tanière

Toto Wolff, dont l'équipe s'est fortement opposée à Red Bull par le passé, pense que la situation est loin d'être acceptable et a laissé entendre que des personnalités de la FIA − y compris son président Mohammed Ben Sulayem − pourraient être amenées à faire pression pour que les choses aillent plus loin.

S'exprimant sur le système Red Bull, Wolff a déclaré : "Mon point de vue est que, d'après ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, c'est scandaleux." Expliquant plus en détail son sentiment, l'Autrichien a déclaré qu'il était très suspect pour Red Bull d'avoir installé un dispositif aussi compliqué sur sa voiture, simplement pour aider à modifier les hauteurs de caisse lors des séances d'essais.

"Je pense que nous concevons tous des pièces qui sont aux normes de la F1 et qui répondent aux spécifications les plus élevées dans le cadre des règlements", poursuit-il. "Parfois, pour des choses comme l'élasticité aérodynamique, vous essayez probablement d'aller aussi loin que possible, mais il y a d'autres choses en général et certaines pièces dont on peut se demander pourquoi elles existent."

"Pourquoi concevoir une telle chose et y apposer deux marques pour deux positions, comme si vous vouliez [changer des choses] ?"

L'outil "Bug's Bunny"

Une nouvelle fois, Mercedes ne prouve en aucun cas une possible utilisation répréhensible du dispositif mais s'émeut de son existence. L'équipe estime qu'une mise en scène a été faite par Red Bull devant la FIA, lorsqu'un outil présenté comme employé pour modifier le dispositif a été montré.

Wolff accuse Red Bull de pouvoir modifier les réglages du T-tray de manière beaucoup plus simple. "J'aime beaucoup le fait qu'ils aient mis ce balai dans la voiture pour démontrer que c'est la seule façon de le modifier ! Je me demande combien de temps il leur a fallu pour l'inventer et le coller là-dedans", ironise-t-il.

Une équipe rivale a surnommé l'outil que Red Bull a montré à la FIA d'outil digne de "Bug's Bunny" car il avait des allures d'outil de cartoon compte tenu des niveaux de sophistication normalement attendus en F1. Wolff aime cette idée. "Je ne savais pas qu'en F1, nous utilisions de tels dispositifs de type Bug's Bunny !"

Wolff indique que la FIA n'en restera pas là

Alors que Tombazis a déclaré pendant le week-end du Grand Prix des États-Unis qu'il pensait que l'affaire était close, Wolff ne pense pas que ce soit le cas et laisse penser qu'il appuiera de toutes ses forces pour que l'organe régulateur de la F1 creuse plus profondément cette question.

"Je ne peux pas parler au nom de la FIA. Je ne peux pas parler au nom de Nikolas", a-t-il déclaré. "De toute évidence, c'est quelque chose qui n'a pas été repéré depuis longtemps. Mais je pense que les dirigeants de la FIA vont se pencher sur la question et se demander ce qu'ils vont faire de tout cela."

