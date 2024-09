Wolff : Horner "remue la merde" au sujet de Russell pour 2026

En début d'année, sitôt après l'annonce du départ de Lewis Hamilton chez Ferrari en 2025, Toto Wolff, le directeur de l'équipe Mercedes, s'était dit désireux de faire venir Max Verstappen au sein de son écurie afin de remplacer le Champion du monde britannique.

Le dirigeant autrichien avait fait cette déclaration alors que l'écurie Red Bull était dans la tourmente en raison des accusations de harcèlement portant alors sur Christian Horner sur l'une des employées de l'équipe. Dans le même temps, Jos Verstappen, le père de Max Verstappen, a critiqué à plusieurs reprises la gestion de Christian Horner, laissant percevoir un malaise effectif en interne chez Red Bull, et une possible sortie de son triple Champion du monde.

Depuis, les choses se sont apaisées du côté de la structure de Milton Keynes, où Max Verstappen semble engagé sur le long terme. Mais c'est désormais le futur du second baquet chez Red Bull qui fait l'objet de discussions. Si Sergio Pérez a été confirmé jusque fin 2026, Liam Lawson est considéré comme le favori pour rejoindre Verstappen à moyen terme au sein de l'écurie première du sponsor autrichien.

Et Red Bull ne manque pas de perspectives, en premier lieu en ce qui concerne son écurie satellite VCARB, avec des jeunes issus de sa filière et qui frappent à la porte, comme le Français Isack Hadjar ou le Japonais Ayumu Iwasa.

Toto Wolff compte bien faire de George Russell et Kimi Antonelli le duo de Mercedes sur le long terme. Photo de: Mercedes AMG

Pourtant, Christian Horner a récemment affirmé lors d'une interview télévisée que George Russell était dans son radar, le pilote Britannique étant pour l'heure sous contrat avec Mercedes jusqu'à fin 2025.

"Nous n'avons pas peur de sortir du bois", a ainsi déclaré Horner à Sky Sports TV. "George Russell est en fin de contrat à la fin de l'année prochaine. Il serait stupide de ne pas en tenir compte. Il y a d'autres pilotes, également très talentueux, qui seront en fin de contrat."

Le Britannique a-t-il rendu la monnaie de sa pièce à Toto Wolff ? Quoi qu'il en soit, ce dernier a fermement balayé l'idée que Russell pourrait quitter Mercedes, accusant son rival de jouer la carte de l'esbrouffe auprès des médias.

"Je pense qu'il est toujours en train de remuer la merde (sic), cela fait partie du jeu", a commenté Wolff. "George est un pilote Mercedes, il l'est depuis toujours et il le sera, j'espère, pour toujours. Nous avons un contrat sur le long terme avec lui."

Russell a signé une prolongation de deux ans avec Mercedes l'été dernier, qui le conduira avec l'écurie de Brackley jusqu'à la fin de la saison 2025. Dans le même temps, Toto Wolff a laissé entendre, au moment de l'officialisation de la titularisation de Kimi Antonelli pour 2025, que diverses clauses liaient Russell à l'équipe, avec laquelle il devrait continuer à être lié pour de nombreuses années encore.

"Ces deux-là sont l'avenir", avait alors déclaré Toto Wolff à propos de Russell et Antonelli. "Ils ont été, et seront des pilotes Mercedes, et c'est pourquoi nous avons des contrats avec George et Kimi qui durent beaucoup plus longtemps, qui sont très compliqués en termes d'options, etc."

Avec Filip Cleeren, propos recueillis par Ben Hunt